士林葫蘆寺觀音文化祭 柯P丁守中短兵相接互動冷

2018年10月27日 21:11 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

台北市士林葫蘆寺今天舉辦2018台北觀音文化祭祈安遶境起駕大典，選戰逼近，包括台北市長柯文哲、國民黨市長候選人丁守中與民進黨候選人姚文智三人先後到場，尤其丁柯兩人意外同台，短兵相接，雙方支持者也各自喊凍蒜，較勁意味濃厚。丁守中則說，自己好像是中華隊一樣，未來會積極為台北經濟拚翻轉，為老社區拚加速都更，同時拚最後逆轉勝。

丁柯姚三人今天上午不約而同到士林葫蘆寺參加遶境起駕大典，姚文智最早到場、丁守中其次，兩人活動中還握手致意。姚文智離場後，柯文哲才在民政局長藍世聰陪同下到場，起駕前，柯丁兩人簡短握手。起駕後，柯文哲雖擔任駕大典主祭，不過丁守中也被安排在鑾轎前列，儀式中兩人各扛一轎，距離數公尺，未再交流。

至於柯文哲終於同意辯論，丁守中再次批評說，首都市長辯論應該3個月前就該開始，柯文哲一拖再拖，到現在拗不過大家的批判，拖到最後一個月才同意，其實拖太久，早該辯論了。

至於電視辯論應聚焦什麼議題？丁守中說，柯文哲任內施政應接受外界檢驗，也希望能針對各項市政缺失，以及柯文哲的網紅包裝，具體檢視柯政府到底有什麼政績，同時面對經濟持續下滑、市府招商引資不力等問題。

(中時電子報)