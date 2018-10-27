丁守中：大巨蛋加蓋蝶翼不可行 姚文智應深思熟慮

2018年10月27日 21:13 中時電子報 綜合報導

大巨蛋爭議延燒，民進黨台北市長候選人姚文智提出打造「蝶翼」高架通廊的東區大公園構想。不過國民黨台北市長候選人丁守中今天仍強調，若要蓋蝶翼造型高空平台，市府可能會付出高額賠償金，姚文智身為市長參選人，應講清楚未來市政規劃，更要深思熟慮。他並再次強調，自己上任市長後，在符合安全標準下，任期內一定讓大巨蛋營運。

至於民進黨議員王世堅表示，國民黨過去做太差，綠營民眾害怕國民黨舊勢力復辟，也害怕丁守中漁翁得利，導致姚文智民調偏低，丁守中則說，姚文智民調低，應該是民進黨主席蔡英文要加油，加強輔選力道，況且「姚文智不是說蔡英文沒有加強力道嗎」？

丁守中出席扶輪社舉辦心肺復甦自動體外電擊公益教學活動後，做以上表示，丁守中現場也示範施作心肺復甦術。媒體詢問他對選情的研判，丁守中則說，選舉還是靠自己努力，他會像中華隊一樣，有信心一步一腳印拚得選舉最後逆轉勝。

針對姚文智表示，找來全台數一數二團隊，提出建造「蝶翼」造型的高空平台計畫，所以丁守中若不能講出哪裡不可行就該閉嘴一事。丁守中還是說，姚文智應該要把問題講清楚，更要深思熟慮。

丁守中指出，相關想法可行性不高，尤其當初建造大巨蛋是350億，分五十年回本，如果還要加做蝶翼，除可能無法讓大巨蛋營運費用回本外，市府也需付出高額賠償金，這部分姚文智應考慮清楚。

(中時電子報)