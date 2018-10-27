心道法師將出席世界宗教議會 成大會看板人物

靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師。（世界宗教博物館提供）

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第七屆世界宗教議會11月1到7日在加拿大多倫多舉辦，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，受邀為重要講者之一。大會近日在網站公布名單，將心道法師與其他11位演講者並列，宣傳精神內涵與本屆主題，期盼跨宗教交流與對話，為世界和平再添助力。

世界宗教議會（Parliament of the World's Religions，簡稱PWR）始於1893年，是全球歷史最悠久的跨宗教國際交流機構。今年舉辦第七屆大會，為期7天，主題為「包容的承諾，愛的力量—追求全球理解、和解與改變」，邀請逾80個國家、200種信仰﹑靈性團體等領袖與信徒、學者專家參加，規劃超過500場藝術、文化、學術交流等內容，本屆特別關注氣候變遷、正義、反暴力、原住民、婦女、青年世代等議題。

議會官網近日在「世界宗教議會之聲」，公布12位演講者，包括心道法師及暢銷書作家、知名國際評論員吉姆•華萊斯（Jim Wallis）等，並撰文介紹，盛讚跨宗教的多元觀點，將為第七屆議會帶來卓越和改變世界的想法。

來自台灣的心道法師，有感於戰爭與衝突所帶來的苦難，以「尊重、包容、博愛」為宗旨，2001年創建世界宗教博物館，致力跨宗教對話與生命和平教育；近年因地球生態遭嚴重破壞，瀕臨於難以挽救的臨界點，深耕靈性禪修領域，急切的呼喚人心覺醒向善，積極籌畫生命和平大學，希望透過發現真正問題，尋找解決方案，因應即將到來的地球危機。

心道法師受邀擔任11月1日晚間的開幕式重要嘉賓；4日下午在「靈性生態論壇」擔任主談人；5日帶領晨禱，以多年禪修經驗啟迪心靈；下午參加以色列非營利組織「以利亞宗教交流協會」（Elijah Interfaith Institute）舉辦的論壇；當晚在大會發表演說，精彩可期。

(中時 )

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