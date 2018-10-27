高雄》韓國瑜鳳山造勢 羅友志爆：讓高雄淺綠朋友氣撲撲

韓國瑜26日在鳳山大造勢。（翻攝中時電子報直播影片）

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中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山造勢大爆滿。不過名嘴羅友志卻爆料說，有一個淺綠的高雄朋友氣撲撲地跟他說，國民黨若再站在韓國瑜的旁邊，「我們就不投給他了！」

羅友志在臉書指出，國民黨若想贏，就放過韓國瑜吧，讓他跟高雄人專心博感情，因為高雄人愛的是真到骨子裡的韓國瑜。羅友志說，有一個淺綠的高雄朋友打電話給他，罵了快20分鐘：「架欸國民黨勾再站在韓國瑜旁邊，我們就不投給他了！」

羅友志直言，外溢是最笨最錯誤的打法，也是背叛高雄人最快的方法！「我挺你，不是讓你去外面搞別人的！」羅友志提醒國民黨，真的認為韓國瑜「穩了」嗎？就那麼相信剩下的30天不會有什麼意外？謙卑一點！一下跟高打電玩，還得到台中救救小燕子。

羅友志表示，最好，韓國瑜在那麼多的場子，都不會說錯一句話；最好，韓自己在高雄的局已經穩如泰山，能量用不完；最好，高雄人看韓一天到晚跟國民黨站在一起，他們還會維持「力挺初衷」羅友志甚至下註解，「高雄人重感情，別傷了他們初始的那顆心。」

網友說：「說得真好，我也快要搞不懂韓總到底是在選市長，還是在選總統？現在高雄人已經覺醒了，其他縣市的候選人自己去想辦法吧！不要再操韓總了。」不過也有人說：「個人的一點點看法，韓總有獨特的人格特質，堅貞的國民黨人正統藍，今天他是披藍袍上陣，若他只是為了勝選跟國民黨切割，反而會讓我對他失望。他不是為了選舉的投機政客，他有信念有想法有熱情，接地氣，所以大家喜歡他，實在不用刻意改變什麼。」

(中時電子報)

文章來源：羅友志臉書

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