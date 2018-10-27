「肺心創造繽紛的未來」3醫師分享肺癌治療與預防

2018年10月27日 21:31 中時 葉書宏

「旺旺中時生活講堂–健康系列活動」27日上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防。（葉書宏攝）

「旺旺中時生活講堂–健康系列活動」27日上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防。（葉書宏攝）

「旺旺中時生活講堂–健康系列活動」27日上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防。（葉書宏攝）

「旺旺中時生活講堂–健康系列活動」27日上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防。（葉書宏攝）

「旺旺中時生活講堂–健康368系列活動」今（27日）上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防，吸引數百民眾到場聆聽，台北醫學大學副校長李飛鵬全程參與，鼓勵民眾一起學習健康新知。

該活動由中國時報、中天電視、雙和醫院、台灣癌症基金會主辦，國立台灣圖書館協辦，演講以「肺心創造繽紛的未來」為主題，邀請李崗遠、羅青山、曾彥寒等3位醫師專題演講，針對肺癌的治療及預防，民眾不時抄寫筆記、發問，展現出高度熱情，更感謝演講者分享，對於肺癌有更深一步的了解。

(中時 )