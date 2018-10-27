台中》賴清德：台中市長、市議員拚全部當選全壘打

行政院長賴清德27日在台中造勢大會表示，請台中市民將林佳龍再次送進台中市政府。（盧金足攝）

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民進黨台中市首場造勢大會，全場旗海飄揚。（盧金足攝）

行政院長賴清德27日晚上在台中市為民進黨首場造勢大會站台時表示，在27天就要投票，他呼籲再次團結動員，台中市長、市議員拚全部當選「紅不讓」，將林佳龍再次送進台中市政府。

賴清德表示，台中市的改變，大家已經看見台中變成幸福城市，台中市進步，躋身台灣第二大都市，國際社會也會看到台中，台中每個行政有花園，每個里有綠地社區愈來愈美。

賴清德強調，台中市改善空氣品質，台中火力發電廠減少燃煤的量，也輔導餐廳空氣排放，愈來愈進步，空氣品質改善獲得環保署第一名，頒發2000萬獎金空氣汙染改善。

「天然氣提早兩年，天然氣上場，1到4號機就退場，只留緊急使用」，賴清德說以後台中火力發電廠機組是10減2機組，不是10加2機組，空氣愈來愈清潔。

賴清德表示，台中市4年來產業招商9000億投資，創造1萬6000個工作機會，比過去好很多，比以前繁榮，人口愈來愈增加是最好證明，中央和地方合作，花博好好辦，得到國際社會肯定，打造光榮城市全力支持林佳龍。

「地方、中央合作創造雙贏！」賴清德強調，中央需要地方協助，現在台商回來台中投資，大台中歡迎台商，台中有中科、智慧精密園區，有和中央配合的市長，解決台商回台的困難，他也以擔任台南市長的經驗指出，進步市府團隊要有議會堅實力量，市長與市議員候選人全部當選全壘打，為台中市民服務。

(中時 )

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