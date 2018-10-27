民進黨造勢晚會力挺 林佳龍喊：台中隊紅不讓

2018年10月27日 21:44 中時 張妍溱

民主進步黨27日在台中舉辦大型萬人造勢晚會，以「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮」為訴求，台中市長候選人林佳龍，吸引逾3萬綠營支持者到場力挺；強打「花博政績」牌，林佳龍表示，「台中的進步，絕對不走回頭路。」未來若連任，全力以赴，打造台中成為「國際、文化、智慧」的「中都」。

造勢活動開場，到場民眾將現場擠爆，支持者大喊，「林佳龍凍蒜」、「台中隊紅不讓」，林佳龍指出，現在的台中，是台灣第2大城，也扮演中台灣發展的火車頭，即將開幕的花博，與聯外道路與建設，奠定山城復興的基礎，台中的進步，也將被全世界看見。

林佳龍指出，這次選舉第1支競選廣告，開場就是，「每天要求自己在進步一點點，微小改變都能累積成豐碩的成果。」，一座城市的進步，絕不是單靠市長1個人的努力，從中央到地方，從市府團隊、到每個市民，每一位台中隊的夥伴，都非常重要。因為有共同的使命感，希望台灣這片土地、台中這座城市，因為努力，獲得真正的進步。

「幸福不能中斷！」、「市長不能換人！」，林佳龍說，台中的均衡發展，是施政最重要的原則。大台中123的架構下，推動3大副都心的共榮發展。在屯區，用4年的時間，解決拖了40年的問題，讓大里15期重劃終於啟動，曾被放棄的大里都市計劃，在自己任內「起死回生」，重新被行政院納入國家重大建設中。

林佳龍指出，被視為「風頭水尾」的海線、被忽略的海空雙港，提升為國際級的雙港。台中港區在市港合作下，吸引日本三井集團來投資興建Outlet，12月12日就要開幕，被形容是海線300年來第一大盛事。

「進步，堅持不分你我！」林佳龍表示，台中的托育一條龍，串起了0到6歲的托育補助，減輕上萬名新手爸媽的壓力。台中的托老一條龍，以實質的服務，讓長輩獲得更好的照顧。這些努力，不只是照顧孩子與長輩，讓年輕人放手一搏，快樂圓夢。

林佳龍指出，過去30年，中火空汙的問題，沒有一位縣市長敢挑戰，上任4年來全力對抗空污，推動86項空汙改善措施，要求中火降載，大砍中火的生煤量500萬噸。根據環保學者莊秉潔教授的研究，今年上半年，台中的空氣品質，第1次來到全台前10名。

林佳龍提到賴清德也承諾，2023年燃氣機組提前就位後，中火的1、4號燃煤機組就能退場。到時候，不只是中火的煙囪少兩根、污染也會減半。「永不放棄的台中隊！」無論過去、現在還是未來，面對挑戰，都會正面迎戰。

(中時 )