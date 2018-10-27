2018新北府中搞什麼鬼 萬聖鬼怪HIGH翻全場

2018年10月27日 21:36 中時 葉書宏

板橋府中商圈今（27）日封街舉辦「新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動。（葉書宏翻攝）

板橋府中商圈今（27）日封街舉辦「新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動。（葉書宏翻攝）

板橋府中商圈今（27）日封街舉辦「新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動。（葉書宏翻攝）

板橋府中商圈今（27）日封街舉辦「新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動。（葉書宏翻攝）

板橋府中商圈今（27）日封街舉辦「新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動。（葉書宏翻攝）

板橋府中商圈今（27）日封街舉辦「新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動，百鬼上街變裝搞怪，501軍團、霹靂布袋戲也一同搞怪登場。新北市長朱立倫率隊帶著殭屍與民眾踩街遊行，現場還有封街鬼抓人、不給糖就搗蛋、萬聖DIY及野餐電影夜活動，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。隨著夜晚電音派對的開始，府中商圈大街瞬間變電音夜店，現場千人一同在音樂與燈光中熱舞，絕對是最熱鬧又瘋狂的萬聖節。

新北市長朱立倫表示，今年變裝大賽增添了更多異國元素，除了超過100組變裝競賽團體之外，還有英國、美國、非洲等國外劇團響應，多元文化的演出讓變裝遊行更添看頭。今年板橋區商圈景觀發展協會也配合活動，攜手超過200個店家推出萬聖節節慶優惠，再搭配萬聖節氣氛的南瓜合唱團、猛鬼巴士與戽斗星球等裝置藝術，讓府中商圈充滿萬聖節氛圍。很高興看到這麼多民眾一起參與活動，也希望大家可以多到新北市各地商圈遊玩，一起推廣在地商圈的經濟發展。

今年府中萬聖節特別打造大小朋友可以同歡的萬聖樂園，許多家長帶著小朋友到店家玩trick or treat不給糖就搗蛋，以及體驗製作面具及彩繪燈籠的DIY活動。還有年輕人們在街頭大玩封街鬼抓人，享受被喪屍捉的刺激與樂趣，現場尖叫聲與加油聲此起彼落。今年萬聖節變裝競賽冠軍是來自淡水的「江欣雨」，打扮為遊戲「英雄聯盟」的角色菲艾(Vi)，全身裝扮總計耗時3個月手工製作，這次第一次參加府中萬聖節變裝比賽，就奪得冠軍寶座；亞軍是扮演成電影「聖誕夜驚魂」的「我的爸媽是Coser」；以及季軍由裝扮成日本知名搞笑藝人「渡邊直美」的「花貝兒」所獲得，現場也同時分別選出7組優勝以及3組人氣獎，共享25萬元的獎金。

經發局表示，新北府中萬聖節狂歡不停歇，入夜之後「新北府中搞什麼鬼 電音派對」，由R＆B音樂新星吳卓源打開序幕，搖滾清流小男孩樂團以及今年海洋獨立音樂大賞得主MAFANA樂團接力登場，融合R＆B、搖滾樂、爵士、雷鬼、藍調等多種音樂風格，並由知名夜店派對指定DJ High Skool擔任電音派對靈魂DJ壓軸現身，創造截然不同的萬聖大街氣氛。

新北府中萬聖節一年比一年盛大，已成為每年一定要朝聖的重點商圈節慶活動，今年也特別推出消費滿300抽百萬獎品活動，希望大家多到府中商圈走走，消費抽好康，活動到11月30日止（資訊詳情：http://www.2018fuzhong.com.tw/），更多商圈活動請上「來趣新北金發局」粉絲團查詢。

(中時 )