閱讀書寫找到一片天！亞斯伯格症女孩出書當作家

年僅22歲的作家黃明雅出版第一本作品《微光小太陽》就獲選為「好書大家讀」得獎讀物。（葉書宏翻攝）

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年僅22歲的作家黃明雅出版第一本作品《微光小太陽》就獲選為「好書大家讀」得獎讀物，出生時是巴掌仙子，又因為感覺統合障礙與亞斯伯格症，讓她在學習成長的過程中，吃了不少苦頭。

黃明雅透過音樂展現長才，藉由閱讀和書寫找到抒發情緒的管道，同時找尋自己，並將自身故事寫成書，分享自己的經歷。

28日下午，黃明雅將到新北市立圖書館總館和大家分享她如何克服亞斯伯格、高敏感族群所帶來的人際關係困擾等難題，過五關、斬六一路走來？

《微光小太陽》的作家黃明雅，是個早產兒，出生時只有27週、932公克，出生後便開始面對各種器官不成熟、視網膜易受高濃度氧氣的傷害、餵食困難、易受感染等嚴峻挑戰；在成長的過程中，更經歷了動作不協調、知覺敏感、注意力不佳的感覺統合障礙，以及疑似有亞斯伯格症特質而帶來的人際關係困擾等難題。

黃明雅說，從小到大她都很渴望友誼，總是主動想要與同學做好朋友，但同學常常對她敬而遠之，讓她十分傷心。書名叫做《微光小太陽》，是因為常覺得身邊有些朋友很厲害，是耀眼的大太陽，「我不是，但我希望自己也能發光，只有一點點光亮也沒關係，至少能療癒自己」。

因為感覺統合失調、亞斯柏格人格特質而遭受挫折，但黃明雅在成長的路上不斷地剖析自己，勇敢地做自己，更透過閱讀書寫與即興音樂創作，找到抒發情緒的管道，在20歲那年，她將自己曾經失落、挫折和迷惘的成長歷程書寫出版「微光小太陽」一書，希望用自身的經歷，現身說法，幫助別人，希望大家可以因為她發出的微光感受到溫暖，而點燃自己心中的小太陽，接續地照亮另一個需要的角落。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )

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