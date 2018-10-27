馬英九8度幫陳學聖站台 韓國瑜外溢會讓桃園翻轉

2018年10月27日 21:43 中時 蔡依珍

前總統馬英九第8度幫陳學聖站台，認為韓國瑜外溢效應會讓桃園有機會翻轉。(蔡依珍攝)

前總統馬英九第8度幫陳學聖站台，認為韓國瑜外溢效應會讓桃園有機會翻轉。(蔡依珍攝)

前總統馬英九27日第8度到桃園為國民黨桃園市長候選人陳學聖輔選，認為韓國瑜外溢效果正發酵 ，韓國瑜帶起的旋風不只在高雄、會影響很多縣市，尤其桃園原本就是藍大於綠，對桃園有信心，桃園一定有機會翻轉。

馬英九第8度到桃園輔選，不同過去走訪「早市」，選擇深入八德興仁夜市拉票，再度受到熱情民眾夾道歡迎，尤其逛夜市大多是年輕選民，都紛紛上前握手搶合照，把夜市擠得水洩不通，馬英九也受不了夜市美食的誘惑，庶民小吃紅豆餅、時下最火紅的黑糖珍珠及燒烤通通來者不拒。

面對高雄5萬人挺韓國瑜，馬英九直言韓國瑜的外溢效果一定會對桃園有影響，並舉上一屆台北市選舉也有很強的外溢效果為例，當時南部很多人都不看自己的節目，反而關注台北，所以韓國瑜會讓很多人自然的去關注，民眾自然就會對當前的時局有所看法。

馬英九說，前一場在新竹就有很特別的感覺，原本廟口可能只有300至400人，但最後卻來了上千人，大家都嚇一跳，所以韓國瑜的外溢效應正在發酵當中，對桃園未來的選情他覺得很有信心。

(中時 )