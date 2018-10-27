蔡英文：改革台鐵 讓軌道運輸更安全、更有效率

2018年10月27日 21:45 中時 盧金足 、 張妍溱 、 黃國峰

蔡英文總統27日晚上在台中市造勢活動中表示，原來的山線鐵路，從豐原到烏日，新設了五個通勤站，明天就要完成台中市區鐵路，每兩公里就有一個通勤站，整個大台中山手線計畫，要往前大大地跨一步；這兩天，政府也已經宣示要全力投入、改革台鐵，一定會讓整個軌道運輸更安全、更有效率，讓台鐵重新振作起來，做繁榮大台中的引擎。

蔡總統表示，四年前，也是在台中，她跟大家說，這一票投下去，就是給台中改變的機會，給台中進步的機會。這四年下來，林佳龍帶給大家的，就是進步跟改變。

「進步不是只有萬丈高樓平地起，不是只有重劃區有漂亮的豪宅！」蔡總統說，是先把最基本的「路平、燈亮、水溝通」做好，然後再把城市的建設，一樣一樣做出來，台中進步跟改變的幅度，跟過去十幾年相比，可以說是超越再超越。

蔡總統指出，以前坑坑洞洞的文心路，現在不但「平平平」（台語），還把管線、人行道都整理好，是全國路平的示範，以前沒有路燈的和平區環山部落，現在林佳龍點亮了路燈，給山上部落族人朋友平安回家的路。

「對我來說，佳龍是最難纏的市長！」蔡總統力推林佳龍，政績不怕比較，林佳龍不只是基本功有練好，大家期待的大建設，林佳龍也在拚，不只鐵路便捷化，捷運綠線也很快就要通車，而且還要延伸到彰化，整個中部地區的生活圈串連起來，未來，從烏日到彰化，搭捷運只需要九分鐘，把整個中部地區串連起來。

蔡英文說，建設有了，城市也變得美麗，她記得四年前，林佳龍選舉時，提出要讓中西區重新振興起來的主張。他有一句話，令人印象最深刻，林佳龍說，「救不了中區，我不配當市長」，這是很有魄力的一句話。

蔡總統表示，下周2018年的台中國際花卉博覽會，就要正式開幕了，這是台中的大事，也是台灣的大事，不只是是市府團隊要拚，整個中央政府，此時此刻，也都是「台中隊」，我們會全力來協助台中，把花博辦好，讓台中走向世界。

(中時 )