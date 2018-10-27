中職》陳禹勳頭部強襲球退場 不確定未來能否繼續出賽

Lamigo桃猿投手陳禹勳因頭部強襲球退場。（中央社資料照）

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿投手陳禹勳今天（27日）在台灣大賽首戰就因頭部強襲球隊場，目前亦是正常，但為慎重起見，他稍晚將會到醫院進一步的檢測，未來能否繼續在台灣大賽系列賽出賽成未知數。

陳禹勳在9局上、球隊15比4領先時上場登板投球，獅隊打者潘彥廷打了1顆投手正面強襲球擊中陳禹勳頭部，隨後他在其他人的攙扶下退場。

賽後猿隊防護員談及陳禹勳目前的狀況時表示，他退場時意識還算清楚，初估看東西也正常，目前也沒有出現急性嘔吐等腦震盪的反應，不過畢竟是頭部的傷，為了慎重起見，等會兒會讓他到醫院進行X光與斷層掃描的檢查。

防護員進一步談到，當下陳禹勳雖舉起手套想擋球，但沒有太大作用，求經過一個彈跳後就直擊他的太陽穴上方，目前有點外傷，「要談到他明天能不能出賽的話，現在無法回答，因為他可能靜止時沒問題，但動態與靜止的狀況又不同，這要等到他明天經過動態的測試，才能決定他是否能繼續出賽。」

「頭部的傷勢觀察其有時可能長達一週，甚至2到4週的觀察時間都有可能，這段時間我們會持續追蹤他的後續狀況。」

猿隊總教練洪一中談及讓陳禹勳在大幅領先時上場的原因時透露，這場比賽是台灣大賽的首戰，球隊沒有太多餘的冒險空間，且拿下這場勝利對球隊的是很大的幫助。

(中時電子報)

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