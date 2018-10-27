19歲小鮮肉當實習醫生 不怕見血卻怕「牠」

2018年10月27日 22:09 中時 洪秀瑛

吳東諺（右起）、蔡承翰、徐謀俊。（民視提供）

蔡承翰和鸚鵡對戲。（民視提供）

蔡承翰（右）及大飛有對手戲。（民視提供）

19歲戲劇新人蔡承翰國中時期交了流氓朋友，常頂撞老師又對同學不尊重，讓爸媽很傷腦筋，爸爸原本要放棄他，只給他兩條路走，畢業後不是去佛光山就是念軍校。他說，多虧輔導老師鼓勵他追夢，並說服爸爸讓他念表演藝術科，沒想到爸爸得知《我的老師叫小賀》徵新演員，幫他報名，「國中時期如果沒有爸爸語重心長的告誡我，我的人生可能會毀了」。

他感性說，當時最不喜歡的輔導老師不但沒放棄他，還認為他有表演潛力，鼓勵他朝著自己的夢想前進，不要因一時不懂事而忘了初衷，「我很感謝輔導老師，當時老師和爸爸聊完後，爸爸決定給我機會，讓我繼續追尋小時有過的演員明星夢」。

獲選之後，他開心以「難以置信」形容心情，「真的很感謝這一路上所有曾經幫助過我的人，對於自己的過去更感到後悔，所以我曾打電話跟同學們道歉，也回去母校跟老師說對不起，很謝謝他們幫助我」。他自我期許要認真追求夢想，「或許我的條件輸給很多人，但我願意付出比別人更多的努力證明給大家看，我已經不是從前的小屁孩」。

他前年演出民視青春校園電視劇《我的老師叫小賀》受觀眾喜愛，最近加入醫療喜劇《實習醫師鬥格》，戲裡角色名叫「高英俊」，笑說要被叫這名字很不好意思。這次他和同劇的吳東諺、賴曉誼、陳芊羽等都是二度合作，他在《叫小賀》和陳芊羽沒結果，希望這次能終成眷屬。吳東諺戲外升格當爸爸，蔡承翰每天拍戲都感染甜蜜氛圍，直誇吳東諺是好哥兒們，未來也會是好爸爸。

蔡承翰加入《實習醫師鬥格》第1天就要跟鸚鵡對戲，平常怕鳥的他，為了跟鳥靠近先做心理建設，他說從排戲開始便不敢靠近鸚鵡，還忍著對鸚鵡的恐懼，讓鸚鵡站在他的手上。沒想到正式開拍，鸚鵡突然啄了他的手，讓他嚇傻，工作人員見狀馬上協助擦藥，還帶他到醫院打破傷風針，他說鸚鵡本來很溫馴，可能被經過的車子嚇到，大飛安慰他，「這樣收視見紅就會大紅啦」。

(中時 )