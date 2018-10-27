高雄》韓國瑜「開廟門」擠到炸！ 綠營民代慘變隱形人

2018年10月27日 22:23 中時 柯宗緯

韓國瑜被支持者簇擁，紛紛上前要求合照。（柯宗緯攝）

韓國瑜被支持者簇擁，紛紛上前要求合照。（柯宗緯攝）

高市前鎮區明正堂今（27）日晚上舉行建醮大典，更是21年來首度進行「開廟門」儀式，邀請國民黨高市長候選人韓國瑜擔任主祀官，現場信徒及支持者擠到爆，紛紛上前要求合照，讓韓國瑜淪為人形立牌，只見他來者不拒，和善的回應支持者，倒是一旁綠營民代慘變「隱形人」，雖然全程微笑以對，但氣氛仍有點尷尬。

韓國瑜今晚在黨籍議員候選人陳麗娜、朱挺玗、曾麗燕、蔡武宏陪同下到場。民進黨立委賴瑞隆、鎮港區議員候選人許乃文、民政局長張乃千也到場出席活動。

韓一現身明正堂廟裎，受到支持者簇擁，眾人尖叫的尖叫，也有人高喊「市長好」，及自發性喊「國瑜！國瑜！國於！凍蒜！凍蒜！凍蒜！」韓笑得開懷。但現場秩序也有些混亂，支持者像見到偶像般硬推、猛擠，現場也有不少支手機同步直播。

由於民眾擠爆現場，韓國瑜的志工特勤嚴陣以待，不讓閒雜人等越雷池一步，就連媒體要貼身採訪，都要被「拷問」一番；轄區警方則是在旁緊守，一秒也不容懈怠，就怕在這選情敏感時刻，一有個閃失，難以交代。

韓國瑜說，第一次參加開廟門活動，感覺興奮、高興，媒體問及「怕不怕人潮及緊張呢？」韓笑說，18歲以後就沒在怕過了，也謝謝身旁的志工在旁護著。他搭上休旅車準備離開時，還凳上車檻向現場支持者揮手致意，眾人才心滿意足地離去。

(中時 )