屏東》南下助選 吳敦義：「韓流」外溢效應 屏東有感

國民黨主席吳敦義（左）近日助選行程滿檔，27日又南下屏東幫黨內提名的縣長候選人蘇清泉站台（右）。（謝佳潾攝）

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國民黨主席吳敦義（中）近日助選行程滿檔，27日又南下屏東幫黨內提名的縣市鄉鎮長及議員代表里長站台。（謝佳潾攝）
吳敦義（中）27日又南下屏東幫黨內提名的縣長候選人蘇清泉站台（左）。（謝佳潾攝）
國民黨主席吳敦義（中）近日助選行程滿檔，27日又南下屏東幫黨內提名的縣市鄉鎮長及議員代表里長站台。（謝佳潾攝）

國民黨主席吳敦義近日助選行程滿檔，27日又南下屏東幫黨內提名的縣市鄉鎮長及議員代表里長站台，席間他提到民進黨執政多年、民心已失，現今「韓流」的外溢效應更是明顯，連屏東都很有感，相信能為縣長候選人蘇清泉拉抬2至3成的選情。

吳敦義指出，人民給民進黨的時間與機會已經夠多了，從26日韓國瑜萬人空巷的造勢活動看來，可看出民進黨的民心已失，韓國瑜的異軍突起，不僅是網路的推波助瀾，他除空軍強外，陸軍也很強，最近「韓流」更是颳得厲害，連屏東都很有感。

吳敦義說，現在唯一的變數，就是怕敵營又要出「奧步」，因此，黨部已經成立緊急應變中心，還設有律師團，若屆時有突發狀況發生，可以馬上高屏連線立即處理，目前最重要的就是，這股熱潮一定要持續到11月24日，讓所有藍營候選人全壘打。

蘇清泉也說，他剛開始出來選時，非常不被看好，5月開始跑行程後，竟連藍營自己人都在潑冷水，但現在氣勢真的起來了，他走到哪裡都有跟他拍照、握手，真的不一樣了。

他強調，民進黨在屏東執政21年，屏東真的變得很窮，且每項客觀評比都排在最後面，真的都很爛，但他不解為何民眾對綠營的滿意度仍居高不下，屏東不管是在長照或兒照都沒有良好政策，真的希望民眾能給他4年時間，將屏東變得不一樣。

(中時 )

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