台中新住民公益路跑 3000人共襄盛舉

新住民愛心公益路跑27日登場，超過3000人共襄盛舉。（陳淑娥翻攝）

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新住民愛心公益路跑27日登場，台中市長候選人盧秀燕共襄盛舉。（陳淑娥翻攝）

新住民跑出健康！台中市新移民女性家庭關懷協會等單位27日舉行公益路跑，逾3000人齊聚福科國中，台中市長候選人盧秀燕也親臨鳴槍起跑；新住民家庭穿著各國特色服裝參與個人及團體競賽，現場充滿異國文化氛圍。

台中市新移民女性家庭關懷協會創會理事長陳俗蓉表示，隨著外籍配偶日益增多，新住民子女人數逐年增加，需要更多人一起將他們融入台灣社會，因此鼓勵新住民家庭走出戶外，共同參與路跑，既能運動有可以享受親子時間。

台中市新移民女性家庭關懷協會理事長孫連禧指出，路跑活動跳脫以往的時間、路線，以福科國中為中心，帶領大家跑進結合現代及樸實鄉村人文景點，讓參加的朋友能欣賞日落美景，渡過難得的親子時光。

路跑活動最大特色就是新住民家庭穿著各國特色服裝，參與個人及團體競賽，透過參賽者的創意巧思及親子互動，讓大家更進一步瞭解各國民族特色，大家一起關懷新住民，用接納與欣賞尊重多元的文化。

造型比賽中，呂小龍榮獲個人組第一名、第二名林貴滿、第三名馬屈小新；團體組第一名是林惠萍、林宥諭、第二名是唐曉秋、陳愛玉、第三名是張鳳誼、廖春艷。

主辦單位指出，公益路跑活動報名費結餘款將捐助向日葵基金會，為遭遇清寒、急難的新住民及時助一臂之力，藉此拋磚引玉，讓更多人知道社會上仍有許多弱勢朋友需關懷，未來也會持續邀請結合公益團體出錢出力，為台灣注入更多正面能量。

(中時 )

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