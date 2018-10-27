2018台灣動畫盃PK賽暖身！台日動畫好手同台較勁

第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）
第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）
第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）
第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

「進擊的巨人」來台灣了！第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕！今年邀請到製作進擊的巨人動畫公司「WIT STUDIO」製片中武哲也、「神風動畫」社長水崎淳平一起來跟大家分享動畫裡的小細節；開幕現場「進擊的巨人」裡的「米卡莎」、「POP TEAM EPIC」裡的「POP子」Coser也現身助陣，除此之外，中武哲也特別帶來「WIT STUDIO」團隊近期新製作的系列動畫作品要台灣朋友見面。

新北市政府文化局表示，活動由文化局、國立台灣藝術大學及台灣未來影像發展協會合作舉辦，活動源自於日本，希望能透過台日交流，推動國際之間動畫創作人才友好的交流，刺激台灣動畫產業的視野，並推廣動畫教育，培養並提升年輕學子、民眾對於動畫欣賞的興趣。

「WIT STUDIO」是日本知名動畫Production I.G子公司，擅長國際動畫片頭及預告製作，首部作品即為漫畫家諫山創《進撃の巨人》電視動畫，風潮席捲台日動漫圈。本次國際動畫特展將帶來最新動畫新作《甲鐵城》、《魔法使的新娘》及《愛在雨過天晴時》等多部同步連線日本的插畫集及動畫作品；而「神風動畫」則喜歡在製作動畫過程當中使用非傳統的卡通渲染，而是透過獨有技術融入了多樣化的擬真2D繪製風格，讓人感受到原創角色的真實性的及搞笑的演技表現。

本活動除了向台日兩地動畫好手徵件外，每年更邀請不同的動畫家來台分享交流，這次動畫盃更要帶領民眾感受動畫背後製作的魅力！將由日本知名動畫製作公司「WIT STUDIO」製片中武哲也、「神風動畫」社長水崎淳平在「國際動畫座談」中分享動畫的經驗，希望藉由台日兩地的動畫交流，讓大家看見動畫的多元性及可能性！

台灣動畫盃特展即日起至11月27日於府中15新北市動畫故事館舉行，邀請民眾前來一起體驗！詳細活動訊息可至府中15官網及臉書查詢或電洽29683600轉211。

(中時 )

台中新住民公益路跑 3000人共襄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。