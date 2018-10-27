2018台灣動畫盃PK賽暖身！台日動畫好手同台較勁

2018年10月27日 23:01 中時 葉書宏

第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

「進擊的巨人」來台灣了！第5屆台灣動畫盃今（27）日在府中15熱鬧揭幕！今年邀請到製作進擊的巨人動畫公司「WIT STUDIO」製片中武哲也、「神風動畫」社長水崎淳平一起來跟大家分享動畫裡的小細節；開幕現場「進擊的巨人」裡的「米卡莎」、「POP TEAM EPIC」裡的「POP子」Coser也現身助陣，除此之外，中武哲也特別帶來「WIT STUDIO」團隊近期新製作的系列動畫作品要台灣朋友見面。

新北市政府文化局表示，活動由文化局、國立台灣藝術大學及台灣未來影像發展協會合作舉辦，活動源自於日本，希望能透過台日交流，推動國際之間動畫創作人才友好的交流，刺激台灣動畫產業的視野，並推廣動畫教育，培養並提升年輕學子、民眾對於動畫欣賞的興趣。

「WIT STUDIO」是日本知名動畫Production I.G子公司，擅長國際動畫片頭及預告製作，首部作品即為漫畫家諫山創《進撃の巨人》電視動畫，風潮席捲台日動漫圈。本次國際動畫特展將帶來最新動畫新作《甲鐵城》、《魔法使的新娘》及《愛在雨過天晴時》等多部同步連線日本的插畫集及動畫作品；而「神風動畫」則喜歡在製作動畫過程當中使用非傳統的卡通渲染，而是透過獨有技術融入了多樣化的擬真2D繪製風格，讓人感受到原創角色的真實性的及搞笑的演技表現。

本活動除了向台日兩地動畫好手徵件外，每年更邀請不同的動畫家來台分享交流，這次動畫盃更要帶領民眾感受動畫背後製作的魅力！將由日本知名動畫製作公司「WIT STUDIO」製片中武哲也、「神風動畫」社長水崎淳平在「國際動畫座談」中分享動畫的經驗，希望藉由台日兩地的動畫交流，讓大家看見動畫的多元性及可能性！

台灣動畫盃特展即日起至11月27日於府中15新北市動畫故事館舉行，邀請民眾前來一起體驗！詳細活動訊息可至府中15官網及臉書查詢或電洽29683600轉211。

(中時 )