林依晨漂亮師妹被捕獲 麵店打工攬客

邱偲琹。（取自臉書）

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邱偲琹外型亮麗。（取自臉書）
邱偲琹在麵店打工。（周子娛樂提供）
邱偲琹在麵店打工。（周子娛樂提供）
邱偲琹（左）。（周子娛樂提供）

林依晨的師妹邱偲琹有「小金泰熙」之稱，消失了好一陣子的她，原來這段期間都在麵店打工、體驗生活。她是童星出身，一路除了家人、都有經紀公司的保護，對於「生活」的真實體悟並不多。邱偲琹說，以前都會覺得打工必須拋頭露面、加上已是出道藝人，擔心會有太多困擾而不敢做，「但是真的做了，就不一樣了，那是光想不會得到的感受和收獲」。

近期，她在臉書寫下一篇文章：「我不知道自己的幸運跟機會何時會來，我只能時時刻刻準備好、把自己填滿，包括生活。台下，我不是演員的時候，我跟大家都是一樣的，可能偶爾打打工，偶爾去上不同的課程，偶爾去體驗不一樣的生活，想盡辦法充實自己，讓自己隨時準備好。機會來了，當然就好好把握，把自己最好的一面展現出來。」正向又感性的內文讓不少粉絲大呼：「永遠支持妳！」

提到這篇引來熱烈回應的文章，邱偲琹表示，其實一直都有不錯的戲劇工作來詢問，她也都會和公司、經紀人討論角色與劇本，「但前陣子我能感覺到自己卡在一個心靈較匱乏的狀態裡，我不希望給觀眾空洞的表演，所以我選擇緩一下步調來調整自己」。奇妙的是有了這段打工的經歷，她覺得自己很踏實，「在近期的試鏡，我發現自己能有更多東西丟出來碰撞，身為演員這是非常興奮的事」。

分享起打工經驗，邱偲琹說自己更深刻感受每個職業的辛苦，「雖然我是協助外場人員，但有空檔時，偶爾會晃到內場附近想偷師」，不過隨後收起笑容認真地說：「這段時間我覺得自己紮紮實實的成長著。希望在接下來，大家可以不再只是覺得我是《林北小舞》中率性古怪的陳心舞；也不只是《飛魚高校生》裡甜美的校花杜小蜜，我還有很多可能，因為我是演員邱偲琹。」

(中時 )

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