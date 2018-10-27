桂綸鎂戴墨鏡聊「高潮」 力挺監製處女作現身雄影

桂綸鎂忍著針眼不適，出席監製短片的首映。（雄影提供）

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桂綸鎂（左起）開心摟著陸弈靜，分享拍片趣事。（雄影提供）
黃榮昇（左）與饒星星。（雄影提供）

「高雄拍」短片計畫27日在高雄電影節登場，《情色小說》、《小死亡》、《再會！方舟》、《四十四隻石獅子》接連放映。《小死亡》監製桂綸鎂（小鎂）原訂出席，後來因工作關係無法到場，沒想到最後一刻她還是戴著墨鏡驚喜現身，即使長針眼還是力挺監製處女作。

小鎂解釋《小死亡》的片名蘊含「小高潮」涵義，在法文裡高潮也可以同時解讀為「短暫的死亡」。不過女主角陸弈靜在片中可沒高潮，演出被生活壓抑到喘不過氣、狂哈菸的清潔婦，值夜班時，遇見卿卿我我的年輕酒客，直擊他們解放身體與情慾的場面，燃起她在沉悶陰鬱的中年奇異的出口。被問最難演的部分，是向枕邊人求歡不成？還是哈菸哈很大？她覺得哈菸比較辛苦，因為「劇組都讓她抽假菸」，「是用羅勒捲菸，菸非常難抽！」

陸弈靜說，「這是一個自己想辦法的故事，因為性慾跟食慾一樣，而肚子餓了就是要吃，可是又不是年紀大了就不會肚子餓，所以這就是自助餐需要存在的原因！」

獲金馬3項獎提名的國片《小美》，導演黃榮昇率演員饒星星出席。饒星星為飾演問題少女「小美」，體重直落到36公斤，饒星星表示，導演曾叫她把自己想成「下水道爛掉的死魚」；她在片中和劉冠廷有激情床戲、挑戰多Ｐ，兩人全裸入鏡，只遮重點部位，饒星星沒想太多就拍了，只有事前「有先跟爸爸溝通，拍的時候很折煞人！」導演黃榮昇表示電影完成花了兩年，「拍電影太辛苦了，期間有去拍廣告賺些生活費。」電影12月1日在台上映。

(中時 )

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