蔡總統：雖有好成績 但這場選舉還是不好選

2018年10月27日 23:07 中時 盧金足

民進黨首場大型巡迴造勢活動27日晚上在台中登場，蔡英文總統強調，雖然我們有好成績，但是這場選舉，還是不好選。手中這一票，絕對不能蓋給「出一張嘴」，只想讓台灣走回頭路的政黨，向選民呼籲，如果支持肯定台中的改變，手中這一票，就要堅定意志的投給林佳龍。

蔡總統表示，對手過去十幾年，沒有解決市民的民生問題，沒有完成台中的重大建設，但是現在，他們卻來批評認真做事的人、抹殺林佳龍和市府團隊的努力。這樣公平嗎？

「這一場選戰，除了要挺住林佳龍，讓改革繼續下去，讓台中繼續進步！」蔡總統說，更重要的，就是我們要想清楚，手中這一票，絕對不能蓋給「出一張嘴」，只想讓台灣走回頭路的政黨。

蔡總統表示，雖然我們有好成績，但是這場選舉，還是不好選，四年前林佳龍一個人抵抗對手的千軍萬馬，林佳龍挺過來了，趁著改革剛剛開始，我們的對手，一定會想盡辦法，用金錢、用派系、用黑函、用假消息，要來打擊佳龍、攻擊林佳龍。

蔡總統向選民呼籲，如果肯定台中的改變，手中這一票，就要堅定意志，投給林佳龍。如果你看見台中的進步，就要堅定決心，不只手中這一票，來要去跟左鄰右舍、親戚朋友拉票，請他們支持林佳龍連任，讓台中不只做中部的領頭羊，更要做台灣的領頭羊。

(中時 )