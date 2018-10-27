企排》新季屏東開打 conti男子組初亮相就摘勝

conti在企排男子組的初次亮相就摘勝利。(中華排協提供)

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中時電子報
台電男排輕鬆直落三橫掃美津濃。(中華排協提供)

企業排球14年聯賽27日在屏東體育館開打，現場吸引上千名球迷觀戰，首次登上企聯男子組舞台的conti(國北教大為主體)，最後以25比23、25比22、23比25、25比21力退長力，拿下開幕戰勝利；台電則以3比0橫掃美津濃。

Conti教練林顯丞賽後對於conti球員表現給予滿分的讚許，更特別提到球員都十分嚮往企排舞台，為了參賽日常練球更是加倍認真。「今天一開始熱身的時候大家都蠻緊張的，臉上都沒有笑容，但在場上的表現有超乎我預期，沒有怯場。」

「每個人都很穩定的發揮出自己該有的水準。」林顯丞強調，期待透過企業聯賽訓練球員對自我的要求，比賽態度以及打球技術上的成長。

而在女子組，身為地主的衛冕軍台電女排，輕鬆以3個25比17擊敗中纖，台電教練姚承杉賽後表示，「今年企業聯賽目標除了尋求連霸之外，也希望球員們都能透過比賽更加精進自己的能力，為之後國家隊比賽做準備。」

ATTACKLINE對上女子組新隊伍極速超跑的比賽，則形成兩名女教頭的對決，最後ATTACKLINE以3比2險勝，ATTACKLINE教練鄧衍敏教練表示，很開心又有女教練投入企排，雖是場上對手，但從以前打球到現在，感覺很熟悉。

(中時電子報)

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