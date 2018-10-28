遠東餐廚達人賽登場 賽制優化育尖兵

遠東餐廚達人賽希望培育全能餐飲尖兵。（陳淑娥攝）

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參賽選手得在160分鐘內端出前菜、主菜、甜點等三道菜。（陳淑娥攝）
餐服評審考驗選手的說菜技巧。（陳淑娥攝）

遠東餐廚達人賽27日在弘光科大舉行初賽，是國內獎勵最高、首創結合內場與外場的青年廚藝競賽，來自全國大學、高職、餐廳41支隊伍參賽，優勝前十強將可晉級決賽，爭奪冠軍隊伍30萬元獎金，以及出國參訪廚藝殿堂CIA的機會。

遠東餐廚達人賽擁有「餐飲界奧斯卡」美譽，首創國內「實境競賽」，每年吸引國內各大專院校餐飲青年新秀報名較勁，已成為國內指標性的餐飲競賽；賽事強調團隊合作，本屆（第11屆）將參賽人力從過去一隊5人優化為一隊3人，培養內場廚師走到客人面前說菜能力，冀盼培育更多元、全能、善溝通的餐飲尖兵。

賽事以「It’s Real！」為主題，講究食材的真材實料，更反應選手備賽的兢兢業業。初賽選手限制在160分鐘內端出前菜、主菜、甜點等三道菜，每道需製作3份，分別供廚藝評審及餐服評審評鑑。

廚藝評審將針對衛生、技巧、色形、口味、創意進行評分；而餐服評審也將考驗選手的說菜技巧、展台表現，及儀容進退等。

第11屆遠東餐廚達人賽由遠東SOGO百貨、太平洋崇光文教基金會、徐元智先生紀念基金會及加州乳品協會聯合主辦，集結遠東集團百貨零售、觀光服務資源的全方位競賽。

遠東餐廚達人賽由頂級超市city’super贊助食材，講求內場廚藝與外場餐服團隊合作，歷年舉辦已為國內培育兩千餐飲尖兵，完成「培育團隊人才、打開國際視野、增進兩岸交流、養成廚德教育」的階段任務。

(中時 )

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