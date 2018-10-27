黑貓中隊唯一存活教官返台 90歲抱病力挺紀錄片

陳靖（左起）、張立義教官、導演楊佈新，回首紀錄片花了近6年拍攝相當不易。（寬和影像提供）

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導演楊佈新（左3起）、陳靖與張立義教官、一起出席紀錄片放映活動。（寬和影像提供）

紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》27日邀來「黑貓中隊」唯一存活的張立義教官，以及從福州特地來台的陳懷生烈士義子陳靖觀片。高齡90歲的張立義抱病從美飛回來，他說：「今天是抱病回來，所以站著不像站著，很抱歉生病，晚1個月才回來，但能勉強回來，我還是一定要回來。」

他看過紀錄片後感謝導演楊佈新：「我們35中隊隊員來自不同部隊，除了我知道的部分外，黑貓中隊的全貌也是今天看完了電影才知道。」他的故事被搬上大螢幕，他說自己不緊張，流露出一股置身事外的漠然感，「就想看看怎麼回事，看看這個故事，我晚年了，不關心（這件事）了，只想知道（電影）怎麼回事。」

事發至今53年，張立義坦言起初內心排斥、躲避提及往事，導演2013年認識他，已數不清被他拒絕採訪多少次，還曾用「一個俘虜有什麼好說的？」回絕。直到2014年初，他終於願意敞開心房，那天聊完後，他告訴大家：「你們走了，我也得把我的回憶再收起來了。」

陳靖記得：「2016年春季我帶幾個兄弟姊妹來台參加空軍烈士公祭祭典，很佩服楊導，做了這麼多年，起先我們比較陌生，有些東西比較不敢講，之後導演特地跑到福州，我姑媽（陳懷生二妹陳楓）接受了他的採訪，跟他說了不少故事，都有呈現在電影之中。」電影在台上映中。

(中時 )

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