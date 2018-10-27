中職》滿貫炮轟垮獅隊氣勢 劉時豪：我只想把隊友送回來

2018年10月27日 23:07 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿捕手劉時豪今天（27日）在台灣大賽G1平手時擊出致勝滿貫炮，不但助隊一下多了4分領先，也擊垮對手統一獅的氣勢，最終猿隊以15比6獲勝，在台爨大賽系列賽2比0領先。賽後總教練洪一中也大讚劉時豪的滿貫炮打開球隊氣勢。

劉時豪在雙方1比1平手時轟出滿貫砲，助隊一口氣拉開5比1領先，這個半局猿隊單局16人次站上打擊區、擊出10支安打、灌進10分打破中職季後賽3項紀錄，其中包括劉時豪的滿貫炮及藍寅倫的陽春炮，前2局結束Lamigo就以10比1遙遙領先，奠定勝基。

賽後談起劉時豪的關鍵滿貫炮，教頭洪一中笑說：「今天球隊攻擊這方面做得很好，尤其大局串連得非常棒，關鍵就在劉時豪打出去那一棒，球隊氣勢就開了，一棒接著一棒打出安打。」

至於劉時豪則謙虛表示：「當時沒想這麼多，只想把隊友送回來，讓大家接下來的比賽可以輕鬆打，針對直球做攻擊。」

劉時豪除了攻擊有關鍵性貢獻，蹲捕部分也與投手群搭配得相當不錯，其中此役吳丞哲、黃子鵬都是首度在台灣大賽登板，2人均無失分，劉劉時豪笑說：「我也是第一次當台灣大賽首戰的主戰捕手，大家都一樣，就是互相學習、互相cover，盡量不要緊張，當成例行賽就好了。」

(中時電子報)