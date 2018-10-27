周蕙化身維祕超模 餐桌上邊唱邊走秀圓夢

2018年10月27日 23:23 中時 潘鈺楨

周蕙與名模們展現絕佳舞台魅力，餐桌瞬間成為國際時裝大秀T台。（TLC提供）

文慧如帶來膾炙人口的浪漫情歌。（TLC提供）

今年適逢TLC旅遊生活頻道在台開播15周年，打造全球唯一巨大T型餐桌式舞台，推出全新活動「TLC餐桌生活節」，帶著粉絲顛覆「餐桌」想像，邊吃邊看SHOW！除了人氣插畫家《爽爽貓by SECOND》愛情講座，還有樂壇歌手齊力上桌，包括周蕙、Kimberley陳芳語、YouTube人氣歌手文慧如、陳昇與本土樂隊新寶島康樂隊實力派A咖歌手接力演唱。

27日是TLC餐桌生活節活動第二天，現場以約會、情歌、戀愛三大元素為主的粉紅愛戀派對，號召樂壇歌手齊力助陣，周蕙、Kimberley陳芳語與文慧如接力帶來膾炙人口的浪漫情歌，人氣插畫家爽爽貓作者帥氣現身與粉絲分享創作靈感，周蕙更首度挑戰一邊走秀一邊唱歌，搖身化為「維多利亞祕密的超模」，與台灣知名設計品牌 HOMME VAN LAB跨界合作，設計師張暘曾三度入選巴黎時裝周China in Paris展出，深受國際肯定，三年前推出HVL高級訂製服品牌，結合東西方精緻工藝手法在針線之間講述文化融合的藝術理念，將台灣的工藝師傅以及創意物料等元素，帶到時尚的最高殿堂。

對於首次嘗試將經典歌曲與時尚Model結合，周蕙表示：「算是很大的挑戰，同時也一圓我想當模特兒的美夢！」，周蕙與名模們展現絕佳舞台魅力，在優美的歌聲中接連換上18套服裝，同時滿足觀眾視覺與聽覺的雙重饗宴，餐桌瞬間成為國際時裝大秀T台！Kimberley則帶來招牌歌曲「愛你」並與現場粉絲大玩Kiss Camera，甜蜜指數破表，令Kimberley看了直呼：「好想談戀愛！」

28日以藍色海洋為主題，由《水下三十米》主持人大霈領軍瘦瘦英雄So-So Heroes，藉由歌聲除去炎炎夏日的煩悶，活力充沛的大霈表示：「潛入水底主持《水下三十米》練出的肺活量可不是假的！」邀請粉絲跟著旋律舞動，仿佛一起倘佯在無比熱情的藍色大海。最後由陳昇與本土樂隊新寶島康樂隊壓軸出場，​將在29日過60歲大壽的陳昇開玩笑：「剛好跟TLC一起過生日，我們都是天蠍座嗎？」

現場還有許多IG打卡美食攤位，包含手作甜點、輕保養花草茶、乾燥花教學等。「TLC餐桌生活節」於10月26日至28日，連續三天於松菸2號、3號倉庫熱鬧舉辦。

(中時 )