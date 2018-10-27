黛珂打造「女神製造事務所」 邀大S秀水亮肌

2018年10月27日 23:38 中時 潘鈺楨

女神製造事務所。（黛珂提供）

黛珂保濕美容液。（黛珂提供）

黛珂超微脂修護源露。（黛珂提供）

高絲集團旗下精品級美粧品牌黛珂，近3年來每年都會舉辦全球Red Campaign歡慶活動，27日台北忠孝SOGO一樓廣場打造期間限定，邀請大S擔任女神製造事務所開幕出席嘉賓，現場大秀水亮透嫩好肌膚，完美展現女神優雅風範。

擁有水潤Q彈肌膚的大S已是2次擔任黛珂活動出席嘉賓，對於商品是愛不釋手，她提到：「我真的是保濕美容液的愛用者，在《美容大王》一書中就有分享這瓶聖品，一轉眼也過了13年了，這瓶商品真的是女人必收。」對於保養有自己一套哲學的大S分享，自己覺得保養品最重要的關鍵就是保濕，保濕有抗老、防止皮膚暗沉、粗糙等功用，這些部分徹底完成後，肌膚也就完美凍齡了。

「保濕美容液」長久以來受大廣大女性喜愛，卓越的滲透力，使用後能感受潤澤彈力的細緻肌膚。黛珂女神製造事務所期間限定快閃屋，加入與以往不同「Decorte Red Campaign」的活潑、可愛元素打造，更有多種體驗式拍照互動，讓進入屋內即有女神基因，在屋內就能輕易捕捉各種女神唯美角度，即日起至10月28日止，都可在台北忠孝SOGO親自體驗黛珂女神製造事務所的魔法。凡完成黛珂指定任務，就能成為黛珂女神預備生，並可獲得價值NT$345以上的黛珂精美體驗禮乙份。(每人限領一份，數量有限，兌完截止)。

活動期間，每日前30名購買期間限定組合，即可獲得黛珂與台北名媛網美愛店SEASON Artisan Pâtissier聯名甜點乙份。提到甜點，許多第一個便會想到SEASON Artisan Pâtissier如藝術品般的甜點創作，於 2011年 8月品牌誕生，從開店以來，一直在甜點市場中人氣居高不下之品牌，為全台唯一提供多款現做盤式甜點的概念餐廳，以獨特的個性精緻的產品逛受媒體、網美…等美食同好喜愛；這次，黛珂女神製造事務所特別和SEASON Artisan Pâtissier合作「Decorte Red Campaign」抗氧化美肌限量甜點，利用莓果與紫羅蘭慕斯創造新風味，打造出如女神般神秘浪漫，用味覺感受極致奢華的誘惑！

(中時 )