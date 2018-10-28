捷運襲胸還瞪人 男大生判拘30天

2018年10月28日 08:19 中時 陳志賢

陳姓男大生今年2月搭捷運時，趁下班時間車廂人潮擁擠，見1名正妹靠在車門擋板，認為有機可乘，只搭一站就下車，利用上下車人潮掩護，突伸出鹹豬手，捏了正妹屁股一把，還囂張地神情詭異回頭瞪她一眼「示威」，正妹不甘被襲臀還被瞪，立即報警從監視器畫面指認逮色狼。台北地院依性騷擾罪判處陳男拘役30天。

檢方調查，今年2月27日傍晚5時50分，陳男搭捷運板南線往亞東醫院方向列車，自忠孝復興站上車後，因當時正值下班時間，車廂內人潮眾多，陳男站在車門附近，見1名正妹站在他前方，身體右側倚靠著車門右側擋板，認為有機可乘。

陳男趁列車到達忠孝新生站，車門開啟後，上下車人潮眾多之際，用右手掌捏了正妹左臀一下，立即步出車廂下車，但陳男走出車廂前，還回頭瞪了正妹一眼，與正妹四目相望，露出詭異微笑後走入人群中逃逸。

受辱正妹在車廂內愈想愈氣，等列車到達台北車站後下車，報警提告，警方調閱車廂內外監視器畫面供正妹指認，正妹一見到陳男，大叫「就是他」，警方循線逮捕陳男到案。

法院審理時，陳男坦承犯行，表示悔悟，請求與被害人和解遭拒絕，判處陳男拘役30天，得易科罰金3萬元，本案可上訴。

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(中時 )