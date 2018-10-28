高雄》消失政壇11年…韓國瑜暴紅憑什麼？

2018年10月28日 00:01 中時電子報 吳美觀 、文/ 商業周刊 管婺媛 編輯/、文/管婺媛

雙子座的韓國瑜，是個矛盾的綜合體。

學生時代迄今的親近友人，稱他俠氣，以金庸筆下武俠英雄令狐沖、喬峰類比；他在台北農產運銷公司的前同事，對他褒貶兩極；政壇的對手，批他沙豬、流氓，是個活在封建時代搞指腹為婚的家父長主義者。

他則自比是左宗棠。「左宗棠，好不容易熬到49歲，清廷終於賜他番號，但他空有番號，沒有糧草……。」韓國瑜說。

過去，他不曾被黨賦予重任

一度被遺忘，40天內人氣竟直逼柯P

從今年4月宣布參選高雄市長以來，他不只一次對外宣稱，自己是「要錢沒錢、要人沒人，要命一條，」批評黨中央「連一碗滷肉飯（形容資源）都沒（給）」。但，高喊沒資源的他，8月時卻找來一群藍營前朝財經高官，在台北101大樓的頂級餐廳，辦了一場大談拚經濟的記者會。

他不是受到國民黨中央關愛的人。卸任立委10餘年，他消失在台北政壇，黨內從未召喚賦予重任。但，短短半年時間，他從一個幾乎被國民黨遺忘的邊緣人，成了黨內候選人競邀站台、掛合影看板的熱門人物，甚至被塑造成吳敦義、朱立倫外的「第3顆太陽」。

今年9月16日，一則由高雄市前議長許崑源發布的爭議民調（成大事後澄清並未做此民調），指韓國瑜與對手陳其邁民調「黃金交叉」，瞬間讓韓國瑜的網路聲量飆升，令全台矚目。

觀賞他直播影片的人數，動輒5千起跳，40天內人氣直逼台北市長柯文哲；網友搜出他在北農總經理任內，與台北市議員王世堅鬥嘴鼓的一段質詢影片，至今觀影人次已破8百萬。

他還在民調上跑出驚人成績。1個月前，據TVBS民調顯示，韓的民調支持度落後對手陳其邁逾4個百分點，但1個月後（10月17日），他卻超前對手7個百分點，支持度達到42％。

這讓民進黨嚇壞了，綠營高雄選情從「躺著選」變成「挫咧等」。高雄市政府忙著拿數據反駁韓的唱衰高雄、黨中央緊急籌組大型造勢，連黨內人人尊稱「菊姐」的前高雄市長陳菊，也破天荒站在高雄大街上跟往來行人揮手、拜票。

「這種非常大的網路聲量，把過去傳統選戰講求候選人形象、政見、組織動員的戰法全部壓制掉了……。」民進黨立委李昆澤形容。

韓國瑜，到底何許人物？

軍校出身的眷村子弟

岳父是雲林要角，當立委打過陳水扁

他不是素人，有背景、有手腕。

曾任3屆立委、1屆縣議員的他，曾把時任立委的陳水扁打到緊急送醫，在立法院是個爭議型人物。甚至有資深記者爆料，他曾以立委身分協助槍擊案兇嫌強押小弟頂罪，他則回應本刊，當時只是陪一個小弟去自首，因為怕被刑求，「做選民服務，天經地義，哪個資深民代沒做過這種服務？」

2002年底，因位列國民黨不分區立委安全名單之外，他隨妻子、前雲林縣議員李佳芬到雲林開設維多莉亞雙語中小學，在北部政壇銷聲匿跡11年，期間除短暫出任中和市副市長外，相當低調。他向本刊記者解釋，當時做了12年民代，已經不再認真、「在鬼混了」，「再選下去，就是騙選票，我不想過這種生活，想靜一下⋯⋯，我是個怪咖啦！」

直到5年前出任北農總經理，才讓他再度重回媒體版面。安排他出任此職的，是與岳父家交好、主導農會體系多年的前雲林縣長張榮味。後來柯文哲留任他，他還公開感謝，直言「我在國民黨沒有過這種待遇。」彷彿忘了他當年連任3屆立委，靠的是國民黨軍系鐵票庇蔭。

他是眷村子弟，軍校出身，岳父李日貴家族在雲林是與張榮味家族平起平坐的在地頭人，地方派系色彩濃厚，與傳統國民黨「世家子弟、都會型」人物如郝龍斌、馬英九、李慶華等人格格不入，近年在黨內自不受高層關愛。他曾公開批前總統馬英九「執政8年，我失業6年」，被視為藍營異類，他自嘲「可能『我這種的』，國民黨也不是很喜歡吧……。」但他並未考慮脫黨，說是重感情。

敢給、敢衝、會喬事

被稱北農最會賺總座，大發獎金惹議

曾與他共事的北農員工，對他評價兩極，但共通觀察是，他確實有「收人心」的能力。而收心的武器，是他「敢給」。

有人稱他是為北農創造最多盈餘的總經理，也是出手最闊綽的總經理，曾1年發出4個月的年終獎金，外加端午、中秋節津貼，北農上下雨露均霑、人人受惠。他還跟世新大學、海洋科技大學合作，由北農公司補助一半學費，鼓勵員工念書深造。但公營色彩、壟斷本質的北農，慷的是消費者和農民之慨。

同時，他也是個重績效、業務性格強的總經理。一位北農前員工說，他曾想積極利用故宮平台，將台灣水果銷往中國，但因為故宮消費合作社固有勢力把持，不了了之。「以前總經理比較保守，平穩菜價就好，但他就是很衝。」

熟知北農生態的政壇人士形容，北農總座是個「比當總統還難的職位」，「要搞得定各方利益才行，搞不定，就是面對各方直接的衝撞，政治性要夠強、會喬事，才能成。」

曾與他在北農共事的員工回憶，韓國瑜不只一次對內拍著胸脯說，自己早就當過國民黨書記長，當年可是與民進黨大黨鞭柯建銘、新黨黨主席郁慕明在立法院附近的蜜蜂咖啡館「吃早餐、喬議事」的。

韓國瑜為人海派，四處結交朋友。一位北農前員工就透露，連對岸都有他的人脈。他曾在2014年帶著北農團隊赴遼寧省鐵嶺考察，想將台灣蔬果銷往中國；當時，由鐵嶺市政府副秘書長張鐵成、市台辦主任王建軍等陪同參觀，相隔1個月，則換對岸派人來北農參訪。

他這次競選也主張要把台灣農漁產賣往中國。「不是說我在中國有人脈，而是所有經濟行為，就是市場導向，高雄就是只有路、沒有牆，不設限！」

離開北農後，他宣布參選國民黨黨主席，謠傳是黨內有意要出身黃復興黨部（軍系黨部代號）的他，替黨主席吳敦義分散另一位參選人洪秀柱的票源。敗選後，他被派駐高雄擔任黨部主委，卻突然在某天北上登記參選台北市長，不到1天，又撤案。

敢賭、敢搏、敢放權

5個政治白紙小編操盤，變直播網紅

當時外界霧裡看花，他事後解釋：此舉是為了跟黨中央「攤牌」，要求公平，因資源全放在北部，他鎮守的高雄黨部卻得裁員、面臨發不出薪水的窘境。4月，他宣布投入高雄市長選戰，外界還是一片看衰，對手陣營也沒把他放在眼裡。但他就這麼靠著敢賭、敢搏，一路為自己槓桿出越來越多機會。

從品牌行銷學的角度來看，品牌要成功，首先要在消費者心中建立知名度、偏好度、理解度，最後才能產生購買力。而一個重返政壇的舊人，就像一個新興品牌，打開知名度，是第一步。

韓國瑜的戰法，是把自己變網紅，利用網路空戰行銷，累積聲量與聲勢。

一位不願具名的網路小組成員，同時也是youtuber經紀人，因為韓國瑜女兒韓冰牽線加入團隊。他回憶，當初與韓國瑜見面，韓就開門見山的問：「我現在聲量很小，要怎麼做才能提高聲量？」

「當時他是nobody（無名小卒），講再多政見，大家也不會想理他，」該成員坦言，一開始韓國瑜臉書粉絲頁上頂多轉貼他上談話、政論節目的影片，但傳散效益越來越低。「所以，我們就想到開直播，因為成本最低，但也因為直播，大家漸漸發現他講話有趣，政見慢慢讓人認同，還養出了一群小眾觀眾。」

韓國瑜的粉絲專頁，如今突破26萬人，而對手陳其邁的臉書粉絲專頁，是17萬6千人。

網路直播時，韓國瑜葷素不忌，什麼話題、舉措都能播。包括頂著光頭去洗頭、剪頭髮，接受網紅「館長」陳之漢犀利提問，從自己是否有黑道背景、如何還市府負債等都侃侃而談。

其實，少有政治人物敢接受這種不間斷的網路直播挑戰。一來發言容易出現漏洞、二來成效難預估。

但，缺乏黨中央資源，網路行銷成了韓國瑜唯一可走的路，也讓他能甩開政黨包袱，想說什麼就說什麼，成了網路上討喜的叛逆人物。

曾與他共事的一位黨政人士講得直白，「反正他就是爛命一條，什麼都沒有，也沒什麼好顧忌，不像（國民黨台北市長候選人）丁守中還要顧前顧後，韓國瑜『不是號人物』已經10多年了，當初黨內派他去高雄，也不期待他勝選，而是期待他去『亂』，反正就亂砍、亂幹，還殺出一條路！」

替韓國瑜操盤網路文宣、直播活動的，其實是一群無選戰經驗的年輕人，整個小組大約5、6人，有的是偶爾給意見，有的則是固定班底，例如負責韓國瑜粉絲專頁的小編許右萱，大學剛畢業，因為朋友介紹而投入這場選戰，這是她出社會的第1份工作。

這個小組，從今年7月起開始規畫各種網路直播活動，而韓國瑜對於網路小組的建議與提案，幾乎來者不拒。「只要規畫好、說明直播內容要鎖定哪些群眾，他沒有任何意見，就是配合，」許右萱說。

「韓總對於自己不熟悉的事物，不會妄言，不懂就問，有錯就改，而且完全放權，也信任團隊，」曾經跟著韓國瑜打過黨主席選舉的國民黨雲林立委張麗善之子張席維（張榮味外甥），如此形容韓國瑜。

他發言不忌口，先衝再修

先讓民眾留印象，爭議過後順提政見

葷素不忌的發言、直來直往的風格，恰好切中網路世代的口味。但，不忌口的後果，就像柯文哲，每回開口都讓團隊成員捏把冷汗。

今年10月初，韓國瑜在一場婦女後援會成立大會上，就對台下一群婦女說，只要有人到高雄投資、提供1千個工作機會，他就親對方一下；提供1萬個工作機會，他就以身相許、陪睡一晚。這番言論不僅引發對手陣營猛批，也在網路上引發爭議。

「老實說，他第一次這樣說時，我也嚇了一身冷汗，」擔任韓國瑜陣營發言人的國民黨立委陳宜民說。但事後，韓國瑜逐漸修正說法，「後來他加一句，陪一個晚上，泡茶聊天，這就轉成幽默了⋯⋯。」

陳宜民解釋韓的「打法」，「他的政見淺顯易懂，也確實語不驚人死不休，但這會讓民眾留下印象，之後他就再解釋他政見的內容。」

例如，韓國瑜說要在愛河旁蓋「愛情摩天輪」，震驚各界後，他再解釋是要結合觀光，打造愛情產業。他還說，要讓高雄成為亞洲「最便宜」的癌症、醫療美容聖地，招來對手陣營批評外行後，他又抓到進一步說明醫療觀光政策的機會。我們問他言論惹議事件，他說「只是文字表達、博君一笑，沒有其他意思。」

這就是他的模式：先衝再修。

他不是政治素人，卻能以素人之姿得益，因為相隔10餘年再復出政壇，民眾對他的過去沒記憶，沒當他是老政客，先衝再修較能「被諒解」。

檯面上，說流氓話打動平民

檯面下，「吃肉的素人」主張給議員更大權力

不少與韓國瑜共事過的人，形容他的語言、舉措很「草根」、很「真實」，甚至比「民進黨還民進黨」，翻轉了過去國、民兩黨對決總是「皮鞋」對「草鞋」的印象。

「他就是很直啊，切中南部人的口味，」曾操盤多次地方選舉、高雄白派代表人物、高雄市農會理事長蕭漢俊描述，韓每次跟地方農民、基層相處，酒杯拿起來就是一杯一杯乾，講話就是直接來，「人家說這是藍綠對決，其實根本不是，現在他是草鞋，對民進黨的皮鞋！」

某綠營資深高雄立委坦言，韓國瑜的崛起，除了自家候選人太大意，中央執政包袱、綠營在高雄執政太久、年改效應等，都是原因。

韓國瑜被媒體形容為「非典型」人物，更讓不少網民拿他與政治素人出身的台北市長柯文哲對比，甚至封予「北柯P、南國瑜」的外號。他的民調上揚後，小額捐款也大量湧入，搶著投資一場熱血的「魯蛇翻身記」。

在網路帶來的資訊爆炸、求新求變時代，想爭取人們的眼球，得用最快方法吸睛，傳統政黨、謹言慎行的政客越來越不討喜。韓國瑜便是搭上了這股全球新興的「網紅政治」潮流，就像美國的川普、菲律賓的杜特蒂，脫口而出歧視女性、種族、異教徒，「說錯話」反而被認為是真性情。政治商品訴求情緒性消費，這是一個感性打敗理性、拖鞋打敗皮鞋的世界。

但治理的真相，不會只靠感性。檯面上，韓國瑜告訴我們「我就是打一場理念型選舉，沒有競選總部、只有一瓶礦泉水」；檯面下，高雄的王金平、張派的農會系統要為他全力進行組織動員。他對招商提出聳動的新鮮主張，但也說要考慮恢復議員的工程配合款建議權。會拚出什麼樣的經濟，並非無疑。

就像他喜歡用「流氓話」嗆民進黨「你想我韓國瑜真的吃素的嗎？」他批藍打綠宛若新生，卻其實是從舊時代的資源分配模式出身，是個「吃肉的素人」。

韓國瑜創造的這股「韓流」，正在全台灣發酵。能否像上回柯文哲創造的白色力量，跌破眾人眼鏡，11月24日，答案就會揭曉。

【延伸閱讀】參選後聲量大增、韓國瑜5大驚句

●4月：「再好的木材，遇到大海只能漂浮！」

事件：原想參選台北市長，但礙於黨內壓力而轉戰高雄

●5月：「看高雄現況，四個字，又老又窮！」

事件：以64.8%支持度勝出國民黨高雄市長初選，受訪時批評民進黨執政結果

●5月：「年輕人度蜜月，歡迎來高雄，上去轉一圈兩小時，做你愛做的事情，不必再另外上賓館。」

事件：提出「愛情摩天輪」政見，主張與愛河畔的婚紗、旅館等產業共築愛情產業鏈

●8月：「只有心裡有鬼的人，看出去，全世界都是鬼。」

事件：主張若當選高雄市長，將評估恢復議員配合款，引發爭議

●10月：「你想我韓國瑜真的『吃素的』嗎？」

事件：民進黨揚言提告挺韓的特定網友散布假消息，韓如此回嗆

【延伸閱讀】韓國瑜快問快答》

問：你曾在雲林沉寂十幾年、辦學校，當時心境？

答：那時民意代表做太久，12年了，覺得應該要靜下來，因為做到最後，講白了，就是越來越不認真，感覺自己花天酒地啊！再選就是騙選票而已。我是怪咖啦！

問：你常說國民黨沒重用你，那為何繼續跟著黨？

答：我是高雄市黨部主委，在其位當然要謀其政，物質生活過得很苦，但也甘之如飴啊！進廚房不怕熱嗎？但我要面子啊！天不怕地不怕，就怕被人看衰，所以就咬緊牙根做。

問：北農是沒競爭者的官方事業，你卻宣傳自己有CEO能耐，這能說服嗎？

答：就看高雄市民自己的判斷。高雄市民如果期待改變的話，可能會給我一個機會。高雄市民如果滿足現狀的話，那我就沒機會了。這樣講比較客觀。

【延伸閱讀】政壇「韓流」，曾立院打人、被指圖利

█ 時期：立委時期

爭議事件：1993年5月陳水扁在立法院批退輔會人事費太高，難道是把榮民「當豬在養」，韓上前翻桌、毆打陳，致其受傷住院，後韓在黨鞭廖福本陪同下公開道歉

█ 時期：北農總經理時期

爭議事件：

‧市議員梁文傑質疑韓放任北農高層安排多位親戚任要職。韓事後坦承「違反行政規定」

‧議員爆料2016年韓未經董事會同意，擅發8,400萬元給員工當獎金。檢警立案調查

‧被爆逢年過節高價向董事成員買水果禮盒，轉贈員工與公關，圖利董事。韓回應：依照採購程序

█ 時期：重返政壇時期

爭議事件：2017年出席退休軍公教大會，發言反對年金改革，說他預判將來的軍公教警會「能撈就撈、能混則混」，因為政府對不起軍公教

█ 時期：高雄市長競選時期

爭議事件：主張若當選高雄市長，將評估恢復編列議員配合款，後改稱是給議員建議權

小檔案＿韓國瑜

出生：1957年

學歷：政大東亞碩士、東吳大學英文系、陸軍官校專修班

家庭：妻李佳芬（前雲林縣張派議員），育有兩女一子

經歷：台北縣議員、立法委員、台北縣中和市副市長、北農運銷公司總經理

現職：國民黨高雄市委員會主委 （4月宣布參選高雄市長）

整理：管婺媛

※精彩全文，詳見《商業周刊》1615期。

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