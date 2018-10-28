NBA》暗示明夏只簽頂薪 杜蘭特續留勇士難度高

2018年10月28日 00:12 中時電子報 黃及人

儘管勇士球星杜蘭特不願多提明年夏天自由市場問題，卻在接受《The Athletic》訪問透露，希望自己明年夏天可拿頂薪合約，這代表他不再想跟勇士續簽短約，只要簽下複數年頂薪合約，如此一來，杜蘭特明年續留勇士難度很高！

「我真的不關心那些謠言，現在只想專注在這支球隊，」杜蘭特說，「我會考慮到時候我能拿多少錢，我從未簽過頂薪合約，我一直見證其他球星賺到很多錢，也為他們高興，但我也值得這樣的頂薪合約，那是我唯一在考慮的事。」

自從2016年加盟勇士，杜蘭特都簽「1+1」短約，本季領到3千萬美元的他，年薪排名位居第11，假如明年夏天他跟勇士續約，將可簽下5年2.21億美元合約，跟其它球隊簽約的話，杜蘭特至少可以得到4年4.64億美元頂薪合約。

但在杜蘭特預告明年只簽頂薪後，勇士高層就傷腦筋了，因為2019-20年球季，勇士光是柯瑞、卓雷蒙格林與伊戈達拉3人薪資總和，就已達到將近7600萬美元，勇士光留杜蘭特就快擠爆薪資空間，更何況還想續簽克雷湯普生。

尼克、湖人兩大豪門球隊都傳出想在明夏招募杜蘭特，其中尼克動作最積極，27日尼克與勇士比賽這天，麥迪遜花園廣場正對面出現巨大的招募杜蘭特海報，甚至還把杜蘭特相當欣賞的歌手亞香緹請到現場，尼克的用意太明顯了。

(中時電子報)