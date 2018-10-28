抗癌功效極強！癌細胞最討厭的3種蔬菜大公開

2018年10月28日 00:02 中時電子報 莊楚雯

從小到大父母總是逼孩子要多吃蔬菜，其實是有原因的！不只能預防便祕，讓腸道通順，更重要的是蔬菜與水果具有極佳的抗癌效果。日本藥學博士生田哲表示，特別是「高麗菜類」在人體中，對抗癌細胞、防止癌細胞增生最為驚人，所謂的「高麗菜類」蔬菜不只高麗菜而已，還包括抱子甘藍、綠色花椰菜等十字花科青菜。

早安健康報導，生田哲說道只要是蔬菜水果，它們的抗癌功效都不錯，但其中癌細胞最討厭的，就是十字花科蔬菜。像是美國曾調查過4萬7909名從事健康產業的員工，實驗證實一週吃5盤以上十字花科蔬菜的人，得膀胱癌機率是吃不到1盤的人的一半。原因是這類蔬菜裡含有抗癌效果極強的「硫化葡萄糖苷（Glucosinolate）植化素」。

生田哲指出，首先，植化素能直接抑制癌細胞增生，硫化葡萄糖苷是間接讓蘿蔔硫素（sulforaphane）與芥蘭素（indole-3-carbinol，簡稱I3C）兩個抗癌物質發揮作用。

生田哲說，蔬菜中硫化葡萄糖苷含量最多的，有高麗菜、抱子甘藍、羽衣甘藍、綠色花椰菜、西洋菜、蕪菁等。此外，切記不可以水煮高麗菜、抱子甘藍、綠色花椰菜，以免因為烹調太久而分解蘿蔔硫素與I3C。建議稍微蒸一下來吃，或是以橄欖油快速拌炒，抗癌效果最好。

(中時電子報)