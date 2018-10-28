女大生遭多人性侵殘忍殺害 兇手出庭竟竊笑：她自願被性侵

2018年10月28日 00:24 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

歹徒出庭時竟然還有說有笑、一派輕鬆樣子。(翻攝自推特)

南非開普敦一名白人女大生柯娜露絲（Hannah Cornelius）去年5月開車送同學回家，遭到4名歹徒搶走財物，還被押到草叢集體輪流性侵後殘忍殺害，一名被告24日在庭上坦承犯案，還說是死者求他們性侵她，只要願意放她離開，歹徒擔心女大生會報警，狠心用刀刺傷她並用石頭將她砸得面目全非致死。

21歲女大生去年5月深夜開車載同學回家，在公寓外被4名歹徒持槍脅持搶劫、被押到附近一處葡萄園，還用路邊撿來的磚頭猛砸她的同學，直到歹徒認為該同學死亡，然後強拉女大生至路邊的草叢性侵。

據《蘋果》報導，其中一名歹徒轉述柯娜露絲死前的遺言，當時女大生說：「我......我給你們性侵，只要之後願意放我離開就好！」，該名歹徒說他有老婆、小孩，本不想性侵女大生，但擔心被嘲笑還是「做了」，他們輪流性侵了柯娜露絲之後，他們再把女大生塞入後車廂載到另一處荒廢農舍。另一名歹徒供稱，一開始他們也想依約放走她，但當時女大生遲遲不肯離開後車廂，一名歹徒突然大喊：「不能放她走，她一定會報警！」就用刀猛刺女大生，其他人拿起路邊的石頭砸她臉，直到她死去。

據《蘋果》報導，當時被歹徒誤認已死的同學只有昏迷，醒來後，馬上跑去求援，但女大生早就氣絕身亡死狀悽慘，屍體被發現時已面目全非、頭骨碎裂變形，警方循線找到了4名兇嫌，竟發現他們在害死女大生後，3名年輕女子也遭她們毒手，媒體捕捉到這4人24日出庭時竟然還有說有笑、一派輕鬆樣子，讓民眾非常氣憤跟痛心。

(中時電子報)