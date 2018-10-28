金酒商標侵權案二審逆轉 金門大順酒廠負責人改判拘役

2018年10月28日 00:23 中時 陳志賢

金門民營的「金門大順酒廠」所生產的「八二三紀念高粱酒」，遭金酒公司認為與其生產的「823金門高粱酒」商標相似，提告侵權，一審判決大順酒廠陳姓負責人無罪，但經檢方上訴後，智財法院二審依據智財局見解，認定商標過於近似，有致消費者混認淆誤之虞，違反商標法，改判陳男拘役50天，得易科罰金，另查扣的591瓶酒、包裝盒416件則予沒收，本案可上訴。

號稱是金門第一家合法民營酒廠的「金門大順酒廠」，2012年11月生產的「八二三紀念高粱酒」，被金酒公司認為其以近似或相同商標圖樣、文字標籤，侵害金酒公司商標權，提出告訴。檢警2016年4月搜索大順酒廠及嘉義、桃園經銷商、查扣大順酒廠出產的58度、52度「八二三紀念高粱酒」591瓶、包裝盒416件。

一審認為，大順酒廠被控侵權酒品，有標示「金門大順酒廠公司」，且金門高粱酒一詞係指來自金門地區，並非全然來自金酒公司，認定大順酒廠沒有侵害商標犯意，判決無罪。

檢方不服上訴，智財法院依據智財局函文認為，大順酒廠所生產之「八二三紀念高粱酒」，與金酒公司「823金門高粱酒」、「金門」等商標類似，另大順酒廠在瓶身之標籤刻意將「金門」2字放大，確有可能使消費者誤認與金酒公司生產之酒類，來自同一來源之系列商品或關係企業。

合議庭認為，大順酒廠及金酒公司為酒類之競爭同業，酒類行銷場所有高度重疊性，大順酒廠使用同一或高度近似系爭商標之酒瓶標籤、包裝盒、提袋及紙箱，顯非善意，依商標法改判大順酒廠陳姓負責人拘役50天，得易科罰金5萬，本案查扣的591瓶酒、包裝盒416件則予沒收。

(中時 )