臉書PO文不實爆料過期食材 男子被判罰1.5萬元

2018年10月28日 02:32 中時 陳志賢

商姓男子因見上班的大樓垃圾堆，堆置大批過期海鮮保麗龍箱，未經查證即在臉書上PO文影射開設於該大樓的貴族世家某分店使用過期海鮮，遭貴族世家提告，雖然商男辯稱他是為了食安，且於翌日就發文澄清，沒有誹謗惡意，但士林地院認為臉書透過網路傳播快速、無遠弗屆，PO文者應有更高的查證義務，依誹謗罪判處商男罰金1萬5000元。

商男去年4月間因見他上班的大樓後門垃圾堆放處，堆置大量已過有效期限且標示「冷凍鱈魚切片」、「鮭切」之海鮮保麗龍箱，拍照存證後，在臉書上PO出照片並PO文「公司樓下的貴族世家，今天進的鱈魚片、鮭魚片保存期限好像不太對耶，這樣叫我以後怎麼敢去點鮭魚跟鱈魚啦」、「＃確定只有鱈魚鮭魚不能點嗎」、「＃做吃的真的要有良心啊」。遭貴族世家提告。

商男辯稱，他常看到貴族世家使用完畢之物品丟棄在該垃圾放置處，而整棟大樓除了貴族世家跟他上班的公司會使用海鮮產品外，其他都是電子業、網拍公司，且被丟棄的保麗龍外觀完整，並無割痕或重複貼膠帶，因而認為保麗龍箱係貴族世家使用後所丟棄，他發文內容具合理依據，屬於善意評論，而且他知悉誤會後隔日即在臉書澄清，無誹謗惡意。

但法官發現，商男在拍照至PO文的4小時內，未向大樓管理員、貴族世家等相關公司查證，事後坦承保麗龍箱實為該大樓8樓公司所丟棄，臉書文章已屬誹謗言論。加上商男自承他臉書朋友約1000人，可以看到臉書文章內容，散布性質無異接近於傳播媒體，商於張貼後1小時內即顯示至少84人閱覽、16人留言，主觀上具有散布於眾之意圖。

法官認為，商男僅憑主觀臆測，未經任何查證即率斷PO文，甚而誇大、揶揄戲稱「確定只有鱈魚鮭魚不能點嗎」，以此隱射貴族世家大規模使用過期產品，言論實已非公平合理之評論，亦難認商男係基於善意所為，依犯散布文字誹謗罪判罰1萬5000元，全案可上訴。

(中時 )