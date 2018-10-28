檢察官說法》討不到錢 可以直接拿走對方身上「有價物」抵債嗎？

2018年10月28日 00:34 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

日前報載一名男子因向債務人催討債務不成，遂將停在債務人家外面之機車騎走，等債務人發現機車不見後報警處理，警方循線查獲該名男子，將該男子以竊盜罪送辦。

「借錢」是人們生活經驗上偶爾會遇到的事，通常會向人借錢，必是經濟上有所困難，為了生活、急用或週轉，不得已才向他人借錢，因此借錢供人度過難關，事後亦順利還款，本是美事一椿。但若遇到債務人以沒錢或其他各種理由拖延還款，但又感覺債務人經常吃喝玩樂，生活過得好像還不錯，甚至家中或身上有些值錢物品，並非毫無資力之人；在拿不到錢的情況下，可以直接拿走他家中或身上有價值的財物抵償欠款嗎？這應該是許多拿不回借款的債主心中疑問。

欠債還錢乃是天經地義之事，在催討債務的手段上，是否就能恣意妄為，想怎麼討債就怎麼討債？答案顯然是否定的。債權人仍應遵守相關法律規定，以合法手段取償，除可確保債權實現，也不會有觸法之虞。

若想拿取債務人家中或身上值錢物品償債，基本上，物之所有權人法律上有絕對的權利保障，不容任意侵犯，除非所有權人拋棄了該物所有權之權利，否則任何人不得在未經同意下取走債務人之物。簡單講就是，債務人的物品與他欠你錢是兩碼子事，任何未經同意下取走他人物品，是不被法律允許，法院即會認定你主觀上仍有不法所有之意圖。若是以偷竊的方式取物，會被論以竊盜罪，遭到5年以下有期徒刑之處罰；若是趁人不備之搶奪行為，則會被認屬搶奪罪，應負擔6月以上5年以下有期徒刑之刑責；甚或以毆打、捆綁、拘禁、下藥等致他人無法抗拒之強暴、脅迫等手段而強盜財物之行為，即會被以強盜罪定罪，將會被科處5年以上有期徒刑之刑度。

但是，看到債務人欠錢不還，難道只能束手無策，任由債務人處分家中或身上之財物嗎？其實不然，民法第151條有所謂自助行為之規定，「為保護自己權利，對於他人之自由或財產施以拘束、押收或毀損者，不負損害賠償之責。但以不及受法院或其他有關機關援助，並非於其時為之，則請求權不得實行或其實行顯有困難者為限」，又依民法第152條規定，「依前條之規定（即前述民法第151條），拘束他人自由或押收他人財產者，應即時向法院聲請處理。前項聲請被駁回或其聲請遲延者，行為人應負損害賠償之責」。依以上法條規定，原則上債權人應先循司法途徑救濟，例如提起民事清償債務之訴訟或調解等方式，取得一個確定之勝訴判決或調解決定，再持判決或調解為執行名義，向法院聲請強制執行，查封債務人財產，待拍賣查封物後，以賣得之金錢清償債務。

除非一種例外情形，即債務人已處分其財物，例如開始大量變賣其財物準備移民或搬家，極可能將來找不到人索討，此時才能逕行扣取債務人財物，但手段上仍不得超出必要之程度，即債權人僅得針對物品為取物行為，不得對債務人進行人身攻擊或限制，且在取物後應即時向法院聲請諸如假扣押或證據保全等處理，否則仍會被視為不合法之行為，而難逃刑事犯罪之究責及民事上的損害賠償。

但以上例外卻因認定不易或舉證困難，實務上遇到的情形很少。奉勸大家，借錢時應謹慎評估，當借款人無法如期清償債務時，應循合法途徑討債方為上策。另外提醒，坊間常見的討債行為，像潑漆、拉布條、丟雞蛋、撒冥紙、拿擴音器廣播、放鞭炮等看似未接觸到債務人的討債行為，均難認合法，對於還款非但毫無幫助，還可能吃上民刑事官司，甚至被環保局以違反環境整潔、噪音、空污等相關規定裁罰行政罰鍰，錢拿不到還惹得一身腥，得不償失！

(本文作者為台灣司法人權進步協會會員台南地檢署檢察官柯博齡)

(中時電子報)