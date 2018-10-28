楊冪不參加唐嫣婚禮！「中國好閨蜜」鬧翻原因終曝光

2018年10月28日 00:37 中時電子報 吳玫穎

好友劉亦菲是唐嫣伴娘之一。(取自唐嫣微博)

電視劇《三生三世十里桃花》楊冪劇照。(本報系資料照)

大陸女星唐嫣與羅晉今(28日)將在維也納舉行婚禮，她與楊冪昔日感情好到被封為「中國好閨蜜」，當年楊冪舉行婚禮，唐嫣更是她指定的唯一伴娘。如今楊冪不僅沒出現在唐嫣伴娘名單上，還傳出因為工作緣故，缺席唐嫣婚禮，就讓閨蜜不合之說再浮檯面。

雖然楊冪、唐嫣尚未對外回應這問題，不過據香港蘋果日報說法，這對中國好閨蜜關係生嫌隙，疑似起因於3年前黃百鳴公司籌拍中韓合資喜劇《賞金獵人》，兩人都想要和韓星李敏鎬合作，但最終就由唐嫣勝出，之後導演陸川拍《九層妖塔》，又從兩人之中選擇了唐嫣。

之後陸續傳出唐嫣、楊冪工作團隊互爭微博熱搜第一、唐嫣工作室又不小心在微博轉發了一篇批楊冪演技的文章，雖然事後工作室解釋是帳號被盜，但就沒人相信，自此就傳出雙姝不合傳聞。

雖然楊冪因工作之故，無法出席唐嫣婚禮，但她的官方粉絲團就在微博恭喜楊冪、羅晉新婚快樂，並再次解釋楊冪不去婚禮原因，「這邊楊冪雖然新劇殺青，但後續還有拍攝劇照等相關工作需要展開，檔期無法協調，但相信私底下已經祝福過了。各位吃瓜路人就不要揣測啦」。

(中時電子報)