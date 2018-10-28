中研院院區開放第21年！參與人數新高、鐵粉13年連續來

中研院「OPEN HOUSE院區開放活動」吸引不少民眾前來參觀。（中研院提供）

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中時電子報
／整理報導

科普盛事，中研院日免費參觀，聽演講、玩科學、草地野餐也樂活！邁入第21年的中研院「OPEN HOUSE院區開放活動」27日盛大展開，逾10萬人次湧入院區，參與人數創史上新高，也有資深鐵粉連續13年帶小孩參與院區開放

中研院「OPEN HOUSE院區開放活動」吸引不少民眾前來參觀。（中研院提供）

上午八時中研院人員已就位，準備迎接萬名對科學充滿熱情的民眾。包團北上的國、高中生不到九時便一批批湧進中研院，找尋有興趣的活動，搶先卡位！今年共有101輛遊覽車來自全台各地，近200個學校機關團體事先報名。最多人報名參加的是新北市竹林高中560人。最遠為來自高雄的正興國中。

一年一度的院區開放由全院31個研究所及中心悉心規劃超過300場演講與科普活動，深入淺出、零距離地讓民眾認識科學知識。如原子與分子科學研究所的示範實驗，把螢光素酶和經過化學反應後的基質提供給參與者，不用到馬祖就能繪出專屬於自己的「藍眼淚」畫布。

此外，今年適逢中研院90歲生日，中研院院長廖俊智特以「氣候變遷九局下半」為題開講，探討在全球暖化的衝擊下，人類應該如何想方法打出安打，甚至是全壘打，解決當前重大問題。

他認為，氣候變遷問題迫在眉睫，不是一百年後才會發生的事。改變須從現在開始，至少也要進入延長賽，找出對策。會後也有許多民眾與廖院長討論綠能發展、如何減碳等。演講場地國際會議廳湧進600人，或坐或站，破該場地歷來聽講人數紀錄。

一對夫妻已經連續13年帶小孩參與院區開放，堪稱資深粉絲。他們表示，「從老大出生後每年都來，現在已經國二了，也因為參與活動而對『電顯』研究特別有興趣，今日也早已鎖定該場次參加。」

為提倡減塑生活，集章兌獎紀念品準備2500份不鏽鋼環保吸管組，深受民眾喜愛。院區開放於下午四時圓滿結束，民眾表示活動很好，但根本逛不完，去年逛前半區，今年走後半區，希望明年可以不只辦一天。新竹曙光女中國一同學則是第一次來，表示很好玩，明年沒有老師帶，也還會想再來。

(中時電子報)

中研院「OPEN HOUSE院區開放活動」吸引不少民眾前來參觀。（中研院提供）

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