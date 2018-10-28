當代館遭塗鴉「越界」！街頭嘻哈妝點古蹟有「藝」思

2018年10月28日 02:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

繽紛色彩、後現代氛圍！紅磚古牆的當代藝術館，近來出現三件大型塗鴉藝術，街頭嘻哈象徵穿越時間與空間的界線，在充滿歷史古蹟氛圍的當代館廣場上，營造出衝突美感！ MOCA Plaza《越界Trespassing》展覽邀請進駐活化台中千越大樓的創意團隊「逃亡計劃藝術團隊」，以當代館的戶外廣場及貨櫃屋為大型舞台，現地製作3件具視覺震撼的街頭塗鴉作品，將自10月27日至12月23日空降當代館。

「塗鴉」過去曾被視為一種具有爭議性，與主流背道而馳的藝術形式，因其創作過程時常遊走於法律邊緣，也為作品增添不少叛逆又神秘的色彩。近年來「街頭塗鴉」的藝術創作類型亦趨多元化，更結合跨領域合作的藝術展演活動，開始進入大型藝術場域及展演空間。讓塗鴉不再只是地下化或躲在陰暗巷弄的創作，而是逐漸走向當代藝術的範疇，同時也象徵著塗鴉即將邁開步伐，開始「越界」。

MOCA Plaza《越界Trespassing》。（當代館提供）

「逃亡計劃藝術團隊」由謝孟勳、翁博軒、何信佑、楊錫耀、蘇鈺閎、連翊庭6位年輕的塗鴉創作者組成，首度挑戰以大型工業用保鮮膜為畫布，包覆於當代館外牆前，耗時2週的現地製作，完成一幅長逾20米、高4米的巨幅塗鴉，繪製元素結合街頭嘻哈的藝術語彙，象徵穿越時間與空間的界線，在充滿歷史古蹟氛圍的當代館廣場上，營造出衝突美感。

為了諷刺現代大量網路言論充滿了腥羶色與標題殺人現象，創作團隊在廣場鋪設一道馬路，駛入一台象徵即時傳播訊息的SNG車，在車體上噴畫及拼貼上各式聳動廣告傳單。另一件作品《WE ARE HERE》則運用MOCA Cube的貨櫃屋，以塗鴉結合千越大樓的廢棄水塔裝置作為標記，向世界宣告自己的存在，展現街頭塗鴉的個性風格。

《越界Trespassing》作品前噴漆合影。（當代館提供）

《越界Trespassing》展覽

展期：2018/10/27~12/23

地點：台北當代藝術館戶外廣場、戶外貨櫃

(中時電子報)