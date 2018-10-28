主審一度喊錯分數 戴資穎11連勝陳雨菲 晉級法國賽決賽

2018年10月28日 03:06 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

羽球世界球后戴資穎在台北時間28日凌晨將近2點，於法國羽球公開賽女單4強戰出戰中國大陸選手陳雨菲，小戴克服先掉一局的劣勢，連贏兩局逆轉勝，晉級決賽；小戴生涯目前對陳雨菲11戰全勝、還沒吞過敗仗，也贏得個人近期在國際賽14連勝，強勢問鼎本季第9座冠軍，決賽對手是大陸何冰嬌與日本山口茜之間的勝方。

首局戴資穎屢次大角度調動對手，讓陳雨菲來回救球，也出現過壓線、扣殺等讓對手反應不及的好球，可惜失誤也多了點，幾次出界、小球沒爬過網，導致18：18後被對手連贏3分也帶走一局；第2局小戴重新振作，以4：0打出好的開始，這時陳雨菲這側的場地中線出現一個小洞，大會利用白膠帶貼住簡單補救，恢復比賽後小戴數次讓陳雨菲救球救到心累，以11：5進入第一次技術暫停，趁勢以21：12要回一局。

決勝第3局，戴資穎雖然曾1：5、2：6落後，但靠著連得6分超前，之後小戴10：7領先時，不知道主審是看比賽看到忘我，還是閃神了一下，一度把分數念成10：8，經小戴上前提醒後改回正確比數，隨著球賽的進行，陳雨菲的腰部也出現不適，小戴便以21：14結束歷時59分鐘對戰，拿下決賽門票。

稍早台灣男雙組合李洋/李哲輝拚戰52分鐘，最終21：13、18：21、17：21飲恨大陸新竄起的年輕組合韓呈愷/周昊東，無緣晉級決賽；現任世界球王桃田賢斗，則是18：21、8：21敗在大陸前世界球王諶龍拍下。

(中時電子報)