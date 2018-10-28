「香港週@台北」！《倩女幽魂》化做浪漫舞蹈演繹人鬼戀

2018年10月28日 03:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

港片《倩女幽魂》1980席捲亞洲，至今女主角王祖賢的美麗形象仍深植人心！然《倩女幽魂》不只有電影，化做浪漫舞蹈，演繹人間鬼界的戀愛傳奇！由港台文化合作委員會主辦的年度文化交流盛事「香港週@台北」已邁入第七年，今年「香港週」將於11月30日至12月16日隆重登場。今年的節目以舞蹈為主軸，將香港的旗艦舞團及殿堂級與編舞家新秀的作品，多元呈現給台灣觀眾。

港台文化合作委員會主辦「香港週2018＠台北」將於11月30日至12月16日隆重登場

「香港週2018@台北」涵括四台舞蹈表演節目及一場大型展覽。首先登場的是由香港芭蕾舞團製作的《愛麗絲夢遊仙境》。本次將以奪目亮麗的劇場效果、節奏明快的舞蹈及強勁熾熱的活力，以及充滿魔法力量的原創音樂，重現路易斯．卡羅家喻戶曉的經典故事情節，為觀眾帶來熱情無限的瘋狂之旅。

緊接著是由近年備受注目的中生代編舞家李思颺和王丹琦創立的NEO DANCE HK，帶來耳目一新的現代舞作品《凝體術》。本次新作《凝體術》將以煉金術為引，將舞台化為神秘化驗所，重新想像人體如何分拆組裝，被肉體禁錮的靈魂不斷衝撞，試圖掙脫枷鎖。此作透過瘋狂舞蹈應對扭曲的社會，以嚴謹的理性，讓眾生在種種限制裡頭追尋自由，歷經生死輪迴交替，磨練出無堅不摧的韌性。

接下來則是由香港舞蹈團為台灣觀眾獻上《倩女‧幽魂》。香港舞蹈團從傳統文化汲取養份，結合當代藝術創意，以別具特色的舞蹈感動人心。以經典文學巨著《聊齋誌異》為藍本、並以1980年代經典港片《倩女幽魂》為創作靈感，將於香港週期間演出的《倩女．幽魂》以繾綣纏綿的舞蹈描述男女主角邂逅、相戀、難捨難離的情節，搭配浪漫唯美的意境與動人旋律，呈現人間鬼界的戀愛傳奇。

而另一個舞蹈節目，則是由多空間所呈現的現代舞作品《90後的黎海寧》。黎海寧為享譽國際的香港殿堂級編舞家，也曾被譽為「最厲害的華人編舞家」，多次與台灣雲門舞集與知名舞蹈家羅曼菲等合作。本次多空間將集結其1990年代以後的重要創作，包括《女書》、《Plaza X 與異變街道》、《九歌》、《證言》及《創世記》等經典，選取當中精彩片段，並邀請一眾舞界翹楚，共同詮釋經典創作。

《「行住食字」—尋覓香港光影》展覽將於華山1914文創園區西1館透過廣告、動畫和裝置設計呈現香港閃動耀眼的光影給台灣觀眾。（主辦單位提供）

在華山1914文化創意產業園區西1館及忠孝三角展出的《「行住食字」—尋覓香港光影》展覽，由香港多媒體設計協會籌劃，展覽為期十天，與「香港週2018@台北」同步於11月30 日開幕，邀請民眾免費入場參觀。此次展覽邀集14個香港年輕創意單位重新探究香港的城巿環境，以廣告、動畫和戶外裝置設計等，呈現香港的光與影，並以「行」、「住」、「食」、「字」四個範疇，展現香港獨特的一面。

(中時電子報)