中部以北低溫16度、中南部空品差 強颱玉兔下週三雨襲北台

2018年10月28日 04:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週日出遊天，來看看天氣如何？今（28日）受東北季風影響，早晚天氣較涼，中部以北低溫下探16度，日夜溫差大，需注意保暖！今日中南部空品差、氣象局也針對全台17縣市發布陸上強風特報，另強颱「玉兔」襲台機率低，但下週三起將為台灣北部及東半部帶來大雨。

氣象局今（28日）早針對全台17縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

受東北季風影響，今日早晚天氣較涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，午後南部山區有局部短暫陣雨。台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、北部沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

氣溫方面，今日各地日夜溫差大，清晨中部以北及宜蘭低溫約16度，其他地區約19、20度，北部及東半部高溫24~28度，中南部高溫30度左。紫外線指數為中量甚至高量級，外出仍需做好防曬工作。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日因東北風偏強，明天雲嘉南有地表揚塵現象，以及位下風處的高屏地區為「紅色警示」，中部、馬祖、金門及澎湖地區為「橘色提醒」，北部、竹苗及宜蘭地區為「普通」，花東則為「良好」等級。

(中時電子報)