血洗教堂槍手起底 曾嗆：猶太人是撒旦孩子

匹茲堡斯奎勒爾山（Squirrel Hill）的「生命之樹會堂」（Tree of Life synagogue），遭一名白人槍手闖入、開槍濫射，造成至少10人死亡。(圖/達志影像)

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中時電子報

匹茲堡斯奎勒爾山（Squirrel Hill）的「生命之樹會堂」（Tree of Life synagogue），遭一名白人槍手闖入、開槍濫射，造成至少10人死亡。

據了解，周六上午近10時，當時會堂內正舉行儀式，要為一名嬰兒命名，但身材健碩、蓄鬚的46歲白人槍手鮑爾斯（Robert Bowers）突然闖入開槍。邊掃射邊說「所有猶太人都要死」，後來他逃到3樓，與到場員警交火，有4名員警中槍，鮑爾斯後來中彈受傷，在上午11時左右向警方投降，被送往醫院。有員警透露，鮑爾斯持有一支AR-15自動步槍，另外他的腳踝上及腰上，各有一把手槍。而在對峙期間，鮑爾斯多次表示，想要且需要殺害猶太人。

後來鮑爾斯（Robert Bowers）被起底，在事發前1小時，鮑爾斯曾於「Gab」寫下:「HIAS（希伯來移民援助協會）喜歡引進殺死我們人民的侵略者。我不能無視國民遭屠殺。準備好你們的拍攝鏡頭，我要進去了」。而他在Gab的自我介紹上直言：「猶太人是撒旦的孩子」。此外，他曾於網路上發表針對猶太人的言論，更不滿川普因為女婿是猶太人，而明顯偏袒猶太人，讓猶太人加入內閣。強調自己沒有投票給川普，因為他認為川普不是一個民族主義者，而是全球主義者。

Gab被暱稱為「種族主義者的推特」，向來深受白人至上主義、白人民族主義者及極右分子的歡迎社群網站。

(中時電子報)

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