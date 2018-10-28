美郵包炸彈客 原來是川普超級粉絲

2018年10月28日 06:07 中時電子報 陳舒秦

美國佛州男子賽亞克遭控將至少13個炸彈郵包寄給批評總統川普的相關人士而被逮捕，若全部罪名都成立可判48年徒刑。其中收件人包括前總統歐巴馬、民主黨前總統候選人希拉蕊、批評川普不遺餘力的演員勞伯狄尼洛等。他的社群媒體帳號及居住的白色廂型車，全部貼滿支持川普與仇恨民主黨的言論與照片，據稱他之前一直政治冷感，直到川普崛起後，一頭栽政治狂熱中。

現年56歲的賽亞克前天在一間汽車零件店外，遭50多名執法人員拘捕。聯邦調查局（FBI）局長克瑞伊（Christopher Wray）前天表示，破案一大關鍵，是在寄給民主黨聯邦眾議員沃特斯（Maxine Waters）的郵包中，發現賽亞克的指紋；在寄給歐巴馬的郵包中套出的DNA樣本，也跟賽亞克吻合。

賽亞克以白色廂型車為家，貼滿了支持川普的照片，賽亞克是川普的超級粉絲，他在推特張貼自己出席川普造勢大會的照片，今年6月還在一則推文中向川普慶生：「生日快樂，川普總統，歷來政績最棒的總統」。

反而歐巴馬、希拉蕊等民主黨大咖的照片上則加上紅色十字符號，等於把這些人都當成瞄準射殺的目標，車窗上還有寫著「CNN SUCKS」（美國有線電視新聞網很爛）的貼紙。

(中時電子報)