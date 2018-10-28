10／28 三大報頭條要聞

2018年10月28日 07:31 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北市長柯文哲昨表示，看Google Trends就知韓國瑜聲量比他高。本報檢視2014年大選「網搜熱度」再與「候選人勝敗」相較發現，全國22縣市近7成當選者全是選前網搜熱度高者，六都中更有五都當選人熱度壓過對手，命中率高達83％。再拿選前現況做比較，六都中民進黨候選人穩定領先都僅桃園鄭文燦，Google Trends決生死，民進黨真要剉咧等。

●27日是普悠瑪事故罹難者「頭七」，也是卑南國中老師張加穎告別式，張媽媽見女兒棺木送進火化爐時痛哭淚崩，哭喊「我的女兒走了」，讓在場者鼻酸。昨天，全台火車司機上班時除在胸前配戴黃絲帶，並在事發時刻下午4時50分，讓行駛中的列車同時鳴笛，普悠瑪432列車4時41分行經新馬站時，特別提前鳴笛長達40秒表哀悼。

●目前台灣A咖候選人，幾乎都擅長透過空戰攻城掠地。主導台北市長柯文哲網路戰的邱昱凱就說，網路輿情較為即時，有很多精準數據可以分析閱聽者；對於不同議題，透過不同平台，可較全面理解市民想法。他直言，比起過去容易被少數但聲量大的聲音誤導，或忽略不同族群觀點，「網路確實對貼近民意能有更精準的幫助」。

●韓國瑜26日鳳山造勢為高雄巿長寶座兵臨城下掀起高潮，是否已產生外溢效果？中山大學政治學政研所教授廖達琪認為，韓流雖帶起國民黨士氣，但對其他外縣巿的藍營候選人其實並不明顯，年輕人是否因此返鄉投票也有待觀察。

◎旺報

●美艦於22日通行台灣海峽，又於25日在南海再度與陸艦狹路相逢，引發陸方強烈反彈。據新華社報導，中共中央軍委主席習近平於25日視察南部戰區時，要求南部戰區「集中精力推進備戰打仗工作」。由於南部戰區主要作戰任務是針對南海、台灣，因此也被解讀習近平是藉此警告台獨。這也是大陸軍改後，習近平首度視察南部戰區。

●北京觀察陸美關係瀕臨「新冷戰」之際，大陸國家主席習近平日前巡視南部戰區，一句「集中精力推進備戰打仗工作」驚人之語，似乎讓陸美台三方陷入「戰爭」邊緣。只是習的話說得雖重，卻未必有與華府「開戰」打算，更多是「勿恃敵之不來」的預防心態；反觀台灣，夾在兩強之間，是否做好「恃吾有以待之」的準備，恐怕更值得反思。

●面對大陸，包含貿易與安全議題，美方態度近期始終強硬。美國國務卿蓬佩奧26日接受電台訪問時表示，大陸的「每一個挑戰都會得到美國強有力的回應」，會在「每一個領域進行應對」；蓬佩奧並指控大陸為建立「金錢帝國」，賄賂各國領袖，損害該國人民利益的基礎設施。

●命運多舛的「中日韓自貿協定」，在日本首相安倍晉三訪問大陸後，或將迎來三大新契機。有大陸學者表示，中日關係回歸正軌，為協定提供穩定保障；美國高喊貿易保護主義，間接促成中日韓三國「抱團取暖」，加速簽署協定時程；而《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）談判進展神速，亦是正面因素之一。

◎工商時報

●台股10月以來指數已大跌15.1％，失守5年線且仍無明顯止跌跡象；不過，仍有逆勢強股挾基本面強勁、中美貿易戰受惠或干擾較小等題材，獲得法人逆勢加碼，包括聚陽、日勝生、台航等15檔，有機會挺過10月股災，並扮演大盤反彈的先頭部隊。

●亞馬遜及谷歌母公司Alphabet財報不如預期，引爆科技股失望性賣壓，拖累上周五歐美股市慘跌收場，標普500指數還曾一度落入修正區，終場創5月初以來收盤新低。

●中美貿易衝突近日雖然略有放緩跡象，但國際財經專家對未來中國經濟局勢仍感到悲觀。有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）指出，中國近期經濟成長放緩並不是大問題，中美貿易戰才是關鍵！一旦兩國持續貿易衝突，將衝擊中國就業情況，這才是對中國最大的威脅。

●中美貿易戰加劇，造成大陸經濟成長趨緩，中國政府祭出刺激內需政策維持經濟成長，開出增加基建、民間投資及鼓勵消費、強化環保建設等藥方，此舉讓以大陸內銷為主的台商，為爭取商機不退反進，都有擴廠等投資計畫，有機會成為貿易戰的受惠者。

(中時電子報)