即時快評》高雄選情緊張 民進黨只剩「中國」神主牌？

2018年10月28日 07:55 中時 陳建瑜

韓國瑜網路聲量升高後，民進黨傾全力指向「中國干預台灣選舉」，從境外假帳號、國內媒體及民調公司被收買等各種陰謀論傳聞繪聲繪影，卻不見任何具體證據。不論民進黨是在野黨或執政黨，始終將「中國干預台灣選舉」的論述不斷搬上檯面，到底這是凸顯民進黨選舉神主牌只剩「中國」，還是凸顯民進黨執政後「無能」處理？

高雄選情在韓國瑜陸戰、空戰態勢升高後，民進黨內部開始緊張，陳其邁說，「中國文攻武嚇，擺明介入高雄選舉」，身為高雄市前市長、總統府祕書長陳菊則南下幫陳其邁輔選，向選民訴求不要受「假消息、假新聞」的干擾；民進黨副祕書長徐佳青則懷疑這背後有「系統性操作」，民進黨立委許智傑更直指，館長跟韓國瑜的直播不可能達到700萬人次，懷疑中國在背後操作。民進黨府院黨上下一心，均指向選民都被假消息騙了。

不過，這些話語對綠營選民可謂再熟悉不過，2011年11月當時的民進黨發言人陳其邁指出，「中國干預台灣選舉早已不是秘密，中國幫國民黨更是人盡皆知，民進黨歸納中國此次會以『假採購、真輔選』等五套劇本，明助、暗助國民黨，目的只有一個，就是幫助國民黨贏得大選，讓馬總統連任成功。」若不看日期或前後文，簡直與現在民進黨所言相似，到底是民進黨覺得選民很好騙？還是民進黨執政後的論述沒長進？

這場選戰中，民進黨官員表現一副無法抵擋網路操作，不僅黨政人士透過特地媒體放話，中國鎖定雙北中高等4都，甚至連古代語言「五毛黨」說法都搬出來，不禁讓人有種時空錯亂的感覺，還以為這是國民黨。其實民進黨內不僅有新媒體部門，蔡英文總統選舉時，號稱善用網路媒體操作，吸引年輕世代，柯文哲首次選台北市長時，不少綠營幕僚不也倚靠網路聲量幫助柯當選。如今執政後，卻反過來變成難以抵擋網路操作的態勢，簡直是2016前國民黨的翻版。

民進黨現在將選情不利之處，就訴諸「假消息」，簡直如法炮製美國總統川普的做法，只要對他不利的訊息，不僅強力回擊，並冠上「假新聞」的名號。台美關係再多緊密，也無需討好川普到如此地步。

網路存在假消息、假新聞是長年累積的問題，並非一朝一夕能夠解決，更不止只有台灣面臨同樣問題，但不代表民進黨需要在選舉時就把問題無限放大，甚至「中國干預台灣選舉」如此的老套論述用了至少7年。既然問題出現了，不就是執政的民進黨該解決嗎？還是又要推給馬英九？

(中時 )