高雄》誰還敢說五五波？一張圖看出韓國瑜與陳其邁差別！

2018年10月28日 07:59 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

李正皓在臉書貼出韓國瑜與陳其邁的造勢比較圖。(擷取自李正皓臉書)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日晚間在鳳山舉行造勢晚會，現場湧入5萬名支持群眾，引發議論。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓PO出韓國瑜與民進黨參選人陳其邁的造勢比較圖，並表示看完韓國瑜的造勢晚會誰還敢說高雄選情是五五波？「恐怕韓國瑜早已超越陳其邁了吧」。

韓國瑜「三山之友會」首場造勢活動，日前在鳳山登場，並吸引約5萬人參加，讓藍軍氣勢大振。對此，李正皓在臉書發文表示，韓國瑜與陳其邁先後在鳳山舉辦造勢晚會，從兩人造勢晚會現場照片，可很清楚看出最大差別，就是「韓國瑜造勢晚會的人是用站著；陳其邁造勢晚會的人是用坐著」。

李正皓指出，有看過球賽或是演唱會的人就會知道，若舞台上的人是偶像，沒人坐得住，因為見到偶像的激動與熱情是無法被掩飾的。

「同樣的道理也可以套用在政治的造勢場合」。李正皓說韓國瑜造勢場支持者大多是站著，而且大幅度的揮舞手中旗幟；陳其邁造勢場支持者幾乎都是坐著，而且是冷靜的坐著。李諷刺表示，何者是自發來看偶像？何者是被動員來領便當？一目了然。

李正皓認為，現在的陳其邁就是過去的國民黨，唯一依靠就是組織，唯一能量就是動員。他說看完韓國瑜的造勢晚會誰還敢說高雄選情五五波？恐怕韓國瑜早已超越陳其邁。

(中時電子報)