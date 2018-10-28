看好運動休閒產業 大埔鐵板燒插旗健身市場

國內知名平價大埔鐵板燒跨足健身產業，成立「台中健身房大普諾Dapro Fitness」。(馮惠宜攝)

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「大普諾Dapro Fitness」坐落於台中市南屯區永春東七路700號的大普諾Dapro Fitness，佔地500坪。（馮惠宜攝）
「大普諾Dapro Fitness」健身設施包含多功能核心訓練運動區、高規格的健身器材．有氧設備、專項教練提供正確知識與安全保護。（馮惠宜攝）

在空污議題持續延燒下，國內平價鐵板燒龍頭：大埔鐵板燒也跨出餐飲版圖佈局健身市場，旗下首座旗艦健身房「大普諾Dapro Fitness」即將於11月04日正式開幕，試營運期間，全館運動設施免費體驗。

坐落於台中市南屯區永春東七路700號的「大普諾Dapro Fitness」，健身設施包含多功能核心訓練運動區、高規格的健身器材．有氧設備、專項教練提供正確知識與安全保護。

總經理阮雋皓表示，成立「台中健身房大普諾Dapro Fitness」是看到現代人面對工作的忙碌，除了健身運動，更需專業教練團提供量身打造的運動規劃。他也認為人生每個階段的生活樣貌都不一樣，運動的需求方式也跟著不同，因此更需專業教練團提供量身打造的運動規劃，讓20歲、30歲、40歲、50歲…，不同年齡層的民眾都能找到適合妥切讓自己達到「身與心健康的極致」的方法。

大普諾Dapro Fitness即日起展開試營運，開放時間為每日上午8時至下午8時，開放民眾免費入館搶先體驗新場館設施，正式營運後場館開放時間為每日上午8時至下午23時，除農曆除夕及大年初一休館外，全年無休。

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