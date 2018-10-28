靜宜大學《星條旗下的藍衫夢》舞台劇 締造公演佳績

2018年10月28日 09:18 中時 陳世宗

「美台紡織廠」的女作業員，工作多年被以工作不力之名，行裁員之實；勞工決定自組新工會，為女工發聲。（陳世宗攝）

靜宜大學台文系《星條旗下的藍衫夢》舞台劇，創下彰化孔廟戲劇公演佳績！（陳世宗攝）

靜宜大學台文系《星條旗下的藍衫夢》舞台劇，贏得全場800多位觀眾熱烈掌聲，也創下彰化孔廟戲劇演出的佳績！（陳世宗攝）

靜宜大學台灣文學系師生受邀參與彰化縣文化局「台灣新劇藝術節」，透過二場《星條旗下的藍衫夢》舞台劇，在彰化孔廟古蹟呈現所學成果，不僅帶來優質文學饗宴，精湛演出，贏得全場800多位觀眾熱烈掌聲，也創下彰化孔廟戲劇演出的佳績！

「認識文化最好的方式是與在地連結！」靜宜校長唐傳義說，校方藉由多元課程，期望喚起學子對土地及文化的認識；透過活動舉辦及演出，不僅鍛練學生專業，也具備未來社會及職場需要的軟實力。台文系主任賴松輝感謝彰化縣文化局長周馥儀全程觀賞，並現場跟師生交流互動。

賴松輝指出，「靜宜台文劇場」是台灣最好的學生劇場，師生透過共讀文本、共生人物、共構劇本，呈現學習成果。此次《星條旗下的藍衫夢》，由學生與大開劇團共同合製；全程閩南語演出，劇中服裝、道具、佈景皆為專業規格，期望學生成為台灣文學傳播的重要種子。經由戲劇重現，觀眾能感受穿藍衫的女工為家庭及生活，付出青春和生命！

負責編導的台文系助理教授劉仲倫說，《星條旗下的藍衫夢》舞台劇，改編多部台灣文學作品，以70年代彰化紡織業為背景、女工為主角。劇情描述美商公司在台灣廣設加工廠，「美台紡織廠」的女作業員，從鄉村到城市，國高中畢業即進入工廠，穿著藍色制服，犧牲青春，為家庭與國家打拚、為趕工不眠不休，沒加班費等其他福利。

「美台紡織廠」的女作業員，甚至工作多年，被以工作不力之名，行裁員之實。勞工決定自組新工會，為女工發聲，卻遭遇舊工會勢力極力反撲，內容精彩。這齣戲對學生最大挑戰是脫齡演出，他們需學習勞工的生活及細節，加上戶外演出的干擾因素多，不穩定天氣、週遭車聲、吵雜聲，都會影響學生演出及觀眾看戲專注度。

劉仲倫表示，一齣舞台劇的誕生是辛苦歷程，學生做中學，瞭解從編導、演出到所有幕前幕後辛苦過程，是難得而珍貴的經驗！

熱愛表演及接受不同角色挑戰的台文碩士班一年級曾俊維表示，這是他第二次參與《星條旗下的藍衫夢》演出，此次更擔任導演助理，不僅深刻體驗劇中角色意涵，在引導同劇演員閱讀文本、尋找角色中，獲得不同面向的啟發。

台文系三年級陳亭宇表示，這是首次參與戶外演出，遇到當天早上飄雨、舞台全濕、戲服受潮；演出時卻豔陽高照，擔心觀眾看戲不方便等挑戰，但在團隊夥伴同心協力克服下，圓滿完成表演，看到現場觀眾熱情的回饋，一切辛苦都值得！

(中時 )