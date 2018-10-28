李婉鈺想上直播被拒竟惱羞告人 館長火大：欺負我死老百姓

2018年10月28日 08:49 中時電子報 林毅

館長PO出LINE對話證明所言不假 (圖／翻攝自館長臉書)

無黨籍新北市議員李婉鈺因三番兩次的酒後鬧事而聲名大噪，近日又被爆要求上館長直播被婉拒，不但LINE傳訊罵館長「爛、差勁」，還因此要告館長，引來許多網友圍觀。

網紅「館長」陳之漢近日與許多政治人物合作開直播，先與侯友宜與韓國瑜合作，之後又找上「虧雞福來爹」林義豐，但這次反應不如預期，讓館長開放粉絲投票，尋找下一個合作對象，最終因粉絲們想看謝龍介與館長互飆台語，李婉鈺因此落馬，沒想到李婉鈺因此惱羞成怒，傳LINE給館長助理罵「所以他也是聽人家說什麼就做什麼的人！跟我想的不同，那我也沒興趣了」，還在最後痛批館長「你們真的很差勁，很爛」。

館長在直播上提起此事，覺得不可理喻，忍不住說出三字經，結果李婉鈺因此提告，氣得館長昨(27日)再度開直播嗆「他X的今天我想跟周杰倫一起開演唱會，他也一定要接受？」、「三字經我是罵你？我每天開直播都在罵啦」、「一個領國家人民薪水的議員欺負我死老百姓是不是」。

粉絲也紛紛幫腔：「又喝醉了吧」、「又一個想靠館長紅的」、「都選不上了還露面幹嘛」、「議員帶頭浪費司法資源」、「這種人都能上，板橋人快醒醒好嗎」。

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(中時電子報)