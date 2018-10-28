MLB》史上最少！12次救援就得救援王獎

釀酒人投手海德獲頒國聯霍夫曼獎。（美聯社資料照）

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中時電子報
盧品青

象徵「最佳救火員」的後援投手「李維拉獎(美聯)」與「霍夫曼獎(國聯)」出爐了，得主是水手隊狄亞茲(Edwin Diaz)與釀酒人海德(Josh Hader)。狄亞茲是美聯救援王，得獎當之無愧，但海德只是中繼投手而已啊。

這個獎項雖然稱為後援投手獎，不過冠名的李維拉(Mariano Rivera)和霍夫曼(Trevor Hoffman)都是有名的終結者，這個獎項始終特別垂青終結者。海德例行賽居然只有12次救援就得獎了，他是史上最少救援次數的獲獎者。

這代表評判後援投手的標準開始改變，不再由聯盟終結者所壟斷。王建民2016年於皇家擔任長中繼，上陣38次繳出6勝0敗，他那6場勝仗皆無失分，有4場投超過1局，他還有另一次在滿壘時登板並且全身而退。但王建民幾乎都在落後時登板，所以沒有中繼點和救援。

海德的本領在於他可以比一般牛棚投手多撐1局，並且很會處理壘上跑者。海德本季「接手」前任投手留下的23名跑者，解決了其中17人，甚至助隊逆轉，獲得6勝1敗與21個中繼點，他是釀酒人牛棚如此出色的原因之一。

狄亞茲也很不簡單，單季57次救援高居史上第2，僅次於10年前「K-Rod」羅瑞格茲(Francisco Rodriguez)的單季62次救援紀錄。

(中時電子報)

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