台北》發言疑挺婦聯會 柯P稱外界過度反應

2018年10月28日 09:15 中時 張潼

台北市長柯文哲昨晚與婦聯會主委雷倩同台，席間提到轉型正義、婦聯會與黨產會，他以波蘭前總統華勒沙推動轉型正義的經驗為例指，首先要解決現在問題，其次要預防以後發生，最後才是追究過去責任，如果順序倒過來，「那就搞不完了」；柯還說，北市府也有面對民進黨團給予壓力，要處理救國團的問題，但「不管它過去怎樣，現在好好的就好」。

這番發言，外界解讀是力挺婦援會、批評黨產會處理方式，不過，柯今早受訪時否認是為搶藍營選票，還稱是大家過度反應、過度解讀。

雷倩昨說，黨產會用追殺方式對待婦聯會，柯文哲則表示，年初拜訪華勒沙，他所提的概念可以給台灣推動轉型正義時一個參考，柯還以自己北市府經驗為例說，12區運動中心有6個是救國團在經營，也沒什麼大問題，坦白講，他也有遇到民進黨團給他壓力，但管他的救國團，現在運作良好也沒什麼、也不是說選舉時就變成人家的組織，「不管它過去怎樣，現在好好的就好。」

這番發言遭綠營痛批是挺婦聯會，且邏輯是否為「殺人先檢討就沒事，不需咎責」？柯文哲今受訪時說， 這要從頭解釋一下，台北市政府也有處理救國團的問題，目前台北市12個運動中心有6個是救國團經營，還有劍潭青年活動中心，「所以我們也有類似要處理這個問題，所以講到這個的時候，就提到說去波蘭拜訪華勒沙，我有跟他聊這個問題，他建議是說先處理目前問題、預防以後發生，最後才是咎責，（昨天）是在講說處理順序應當是這樣」。

柯文哲接著表示，「我們處在藍綠對抗社會，尤其選前大家特別激動，講一句話會被過度解讀、過度反應，所以再講一遍，婦聯會不是他的責任，也沒有在處理那個，只是在處理救國團時也有面臨一樣問題，所以引用華勒沙，我們的邏輯思維是先解決現在問題，然後預防以後發生，最後咎責」。

柯強調，這是在講處理事情的邏輯順序，他手頭上的案子如大彎北、內湖五期，每次開會他要先罵5分鐘，為什麼搞成這樣？但是罵完以後還是要回去處理問題。若要追究當年是誰搞的，大家就不吭聲，因為同一批人在幫我蓋公宅。

柯文哲說，搶藍營選票就是失去綠營票，所以發言不是為了搶票，「何必呢，照我們想法去做就好了」。

(中時 )